La Direzione Intrattenimento Day Time consolida la propria leadership su Rai 1 grazie a una giornata di ascolti particolarmente brillante. I programmi della rete hanno infatti conquistato l’intera fascia diurna di venerdì 27 febbraio 2026, registrando una crescita trasversale in termini di share e pubblico medio, con picchi molto alti legati anche all’onda del Festival di Sanremo e ai collegamenti in diretta che hanno arricchito il racconto televisivo.

La Direzione Intrattenimento Day Time rafforza la propria leadership su Rai 1 anche grazie a Sanremo 2026

La fotografia complessiva è chiara: dalla mattina presto fino al preserale, Rai 1 ha mantenuto un ritmo costante, alternando informazione, attualità, intrattenimento e game show, con performance che in più casi hanno superato la soglia del 20% e del 25% di share, fino ad arrivare a numeri da prima serata nel segmento di access e preserale.

“1mattina News” parte forte: 21,1% e picchi al 25%

La giornata si è aperta con risultati solidi già dalle prime ore. Maria Soave e Tiberio Timperi, in diretta con “1mattina News” e con un racconto puntuale dal Festival di Sanremo, hanno raccolto una media di circa 698mila telespettatori, pari al 21,1% di share. Il programma ha inoltre toccato picchi del 25% e fino a 1 milione e 224mila spettatori, confermando un avvio capace di trainare l’intera mattinata.

“UnoMattina” vola: 26,6% e oltre 1,1 milioni di spettatori

A seguire, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla hanno firmato un ottimo risultato con “UnoMattina”, che ha conquistato il 26,6% di share e un ascolto pari a 1 milione e 192mila telespettatori. Anche qui i picchi sono indicativi del momento favorevole: fino al 29,35% e oltre 1 milione e 400mila spettatori nelle fasi di massimo interesse.

“Storie Italiane” si conferma un pilastro: 26,1% e punte oltre il 30%

La mattinata è proseguita con “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, che ha raccolto il 26,1% di share e quasi 1 milione e 194mila telespettatori. Il programma ha raggiunto punte del 30,20% e 1 milione e 373mila utenti, segnale di una forte fedeltà del pubblico e di una capacità costante di presidiare la fascia con autorevolezza e coinvolgimento.

“È sempre Mezzogiorno!”: 1,8 milioni e 19,8%, con l’effetto Sanremo

Non solo ricette per Antonella Clerici. “È sempre Mezzogiorno!”, grazie anche alle finestre festivaliere, ha portato nella sua cucina oltre 1 milione e 822mila telespettatori, con un 19,8% di share. Nei momenti di maggiore ascolto il programma ha toccato il 21,79% e superato quota 2 milioni e 3mila spettatori, dimostrando un’ottima capacità di tenuta nella fascia di fine mattinata.

“La Volta Buona” da Sanremo: oltre 2,1 milioni e 20,4% con picchi al 23,9%

Il racconto “in prima linea” dal Festival, in diretta per tutta la settimana dallo studio-glass a pochi passi dall’Ariston, ha premiato anche “La Volta Buona”. Con Caterina Balivo, la puntata di venerdì è stata seguita da oltre 2 milioni e 132mila telespettatori per uno share medio del 20,4%, con picchi del 23,9% e oltre 2 milioni e 303mila spettatori. Un dato che evidenzia come la componente narrativa e il “dietro le quinte” sanremese continuino a muovere curiosità e attenzione.

“Vita in diretta” cresce ancora: 22,8% e sfiora i 3 milioni

Nel pomeriggio, Alberto Matano ha consolidato la forza del contenitore con “Vita in diretta”, che ha conquistato 2 milioni e 161mila telespettatori e il 22,8% di share. Nei picchi, il programma ha sfiorato i 3 milioni di spettatori e superato il 26%, a conferma di un presidio molto efficace sul pubblico generalista nella fascia cruciale di metà pomeriggio.

“L’Eredità” in onda sanremese: 28,1% e 4,164 milioni di media

Nel preserale, l’onda del Festival si è fatta sentire in modo ancora più evidente. “L’Eredità”, game condotto da Marco Liorni, ha registrato una media di 4 milioni e 164mila telespettatori con il 28,1% di share, arrivando a punte vicine al 30,4% e fino a 5 milioni e 383mila spettatori. Numeri che certificano un momento particolarmente favorevole per Rai 1, capace di trasformare l’attenzione sul Festival in un traino concreto lungo tutta la giornata.

L’effetto Festival coinvolge anche Rai 2: bene “I Fatti Vostri” e “BellaMa’”

L’aria di Festival ha avuto ricadute anche su Rai 2. “I Fatti Vostri”, con Anna Falchi e Flavio Montrucchio, ha raccolto il 7,7% di share e 646mila telespettatori, con picchi del 9,3% e oltre 934mila spettatori. Nel pomeriggio, “BellaMa’” di Pierluigi Diaco ha segnato una media di 577mila telespettatori (pari al 6,6% di share), con punte fino a 755mila e 9,1%.

Una giornata simbolo della forza del Day Time Rai

I risultati del 27 febbraio 2026 raccontano una giornata in cui Rai 1 ha saputo capitalizzare l’attenzione legata al Festival di Sanremo, trasformandola in una spinta editoriale lungo l’intera programmazione diurna. Dalla partenza forte del mattino fino ai numeri molto alti del preserale, la Direzione Intrattenimento Day Time conferma così una linea capace di unire racconto, ritmo e riconoscibilità dei volti, ottenendo un impatto netto su share e telespettatori.