Nuova sfida per Caterina Balivo, la conduttrice campana sarà alla conduzione di un nuovo game show in onda su La 7 dal titolo “Lingo – Parole in gioco”. Il nuovo quiz della rete televisiva di Urbano Cairo fu annunciato durante la presentazione dei palinsesti tv. In quell’occasione il presidente di La7 Cairo, dichiarò: “Vogliamo fare un investimento con il game show di parole condotto dalla Balivo, giovane e brillante che interagirà con le coppie in studio. Ci puntiamo. Siamo la tv delle parole e ci sta bene”. Il direttore di Rete Andrea Salerno aggiunse: “Il game show della Balivo è prodotto da Stand By Me. Stiamo cercando di cucire un format sulla nostra rete”.

“Lingo – Parole in gioco” con Caterina Balivo su La7: ecco quando in Tv

Il debutto del nuovo quiz “Lingo – Parole in gioco” condotto dalla spumeggiante Caterina Balivo è per lunedì 12 settembre 2022 nella fascia oraria tra le 19.00 e le 19.55, in onda su La7.

“Lingo – Parole in gioco”: il format

Lingo, oltre ad essere il titolo dello show, è anche il nomignolo con cui il format ha deciso di descrivere le parole misteriose che si nascondono dietro alle caselle vuote nelle griglie di ogni manche di gioco. Si tratta di un gioco legato all’uso delle parole e della linguistica, nel quale si devono cimentare in ogni puntata quattro coppie di concorrenti legati da vincoli amorosi, di parentela o amicizia. In tre manches differenti, i concorrenti dovevano infatti indovinare alcune parole presenti su un tabellone, del quale era presente come indizio solo la lettera iniziale.

La storia del quiz: tra Mediaset, Rai e La7

Lingo è un quiz televisivo italiano andato in onda già su Canale 5 dal lontano 4 luglio 1992 al 20 marzo 1993, inizialmente nella fascia oraria del preserale e poi nel pomeriggio del sabato. Il programma era la versione locale di un omonimo format statunitense, adattato per l’Italia dall’autrice Fatma Ruffini, ed era condotto da un giovanissimo Tiberio Timperi. La trasmissione ha segnato anche l’esordio del conduttore, con una trasmissione di intrattenimento dopo diversi anni di attività giornalistica su Telemontecarlo e al TG4. Nel 2021 il format è stato riproposto su Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli con il titolo Una parola di troppo.

