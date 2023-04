L’Eredità – Viva La Rai è il titolo del quiz show che torna in prima serata su Rai 1 con uno speciale dedicato alla lunga storia dell’emittente pubblica. L’appuntamento è in programma per stasera, sabato 29 aprile 2023 a partire dalle 21.25.

Durante la puntata, condotta da Flavio Insinna, ci saranno anche sei vip come concorrenti e alcuni ospiti speciali. Vediamo insieme chi sono e perché si è scelto di proporre questo programma come alternativa ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

L’Eredità – Viva La Rai: anticipazioni e i sei concorrenti Vip

Dopo la fine del Cantante Mascherato, la Rai ha deciso di mandare in prima serata alcune repliche. Per sabato sera è previsto lo speciale dedicato alla storia della sua emittente che ha iniziato nel lontano 3 gennaio 1954 il suo regolare servizio di trasmissione. Da allora molte cose sono cambiate: dal bianco e nero ai colori, fino alla grande fiction dei giorni nostri e all’interattività con lo streaming di RaiPlay.

Come concorrenti per L’Eredità-Viva la Rai sono stati scelti sei personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. Si tratta dei cantanti Al Bano e Gigi D’Alessio, di Nunzia De Girolamo e Claudia Gerini. Ci saranno anche due coppie formate da Tullio Solenghi/Massimo Lopez e Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza.

Super ospite e a chi va la vincita del montepremi

Super ospite della serata sarà l’attore Luca Argentero alle prese con la storica scossa che rese celebre Giovanna, moglie di Amadeus. Come reso noto dall’ufficio stampa Rai, “non mancheranno sorprese e colpi di scena che andranno a unirsi agli ingredienti che quotidianamente contribuiscono a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani”. Durante la Ghigliottina si dovrà indovinare una parola attraverso cinque indizi in un minuto di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Emergency Ong.