L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 12 giugno, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 12 giugno

Dopo la morte di Bekir Yelduran, Akif si proclama l’erede del capofamiglia. Serhat però, non dimentica il fatto che suo padre aveva designato lui come suo successore, e reclama quel ruolo.

Tutto questo porta inevitabilmente a grosse tensioni all’interno della famiglia, tensioni che alimentano anche qualche sospetto visto che Akif arriva a pensare che possa essere stato proprio il fratello a uccidere il padre, per assumere il comando all’interno della famiglia.

Serhat intanto, non nasconde il suo desiderio di avere completo dominio su tutto, e per non essere ostacolato arriva addirittura a cacciare Akif di casa.

Il rapimento di Melek: anticipazioni L’Erede

Per Serhat si prospettano problemi anche sul fronte sentimentale. Il ragazzo accetta di sposare Yildiz, ma nel frattempo Melek scopre dai suoi genitori che un tempo vivevano a Urfa e che – per sfuggire alle minacce di una famiglia potente – si erano rifugiati a Istanbul.

A quel punto Serhat – che di fatto è sposato sia con Yildiz che con Melek – decide di rapire quest’ultima e di portarla in villa contro la sua volontà. Melek però rifiuta di dividere il consorte con un’altra donna, e a quel punto Serhat la costringe a rispettare i suoi doveri di moglie.

Nuovi intrighi nelle prossime puntate della dizi turca L’Erede

Il terzo appuntamento con la dizi turca ci regalerà un nuovo intrigo. Con il matrimonio tra Serhat e Yildiz si apre infatti un triangolo amoroso che forse il nostro protagonista farà fatica a gestire. E poi rimane da capire come deciderà di comportarsi Akif, cacciato di casa ed estromesso dal suo ruolo di capofamiglia dal fratello.

Il nuovo capitolo della dizi turca ci lascerà con molti quesiti aperti, e per trovare qualche risposta non ci resterà che attendere il prossimo episodio, previsto nel serale di Canale 5 per venerdì 19 giugno.