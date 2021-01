Sono tante le serie Tv di Netflix e Prime Video a gennaio 2021. Entrambe le piattaforme di streaming offronoa i propri abbonati un’ampia varietà di nuovi prodotti, grandi ritorni ma anche documentari adatti a tutti i palati. Scopriamo le novità più interessanti.

Serie Tv di Netflix a gennaio 2021: tutte le uscite

Il nuovo anno comincia con Netflix. Dal giorno di Capodanno, il servizio rende disponibile la terza stagione di Cobra Kai, sequel di Karate Kid, anticipando di una settimana la sua uscita. Il 5 gennaio è invece la volta della docuserie condotta da Nicolas Cage, Storia delle parolacce, un irriverente e volutamente scurrile viaggio nell’origine e nell’impatto di alcuni degli idiomi volgari più usati al mondo. L’8 gennaio, gli abbonati Netflix troveranno Lupin, nuovo adattamento moderno del classico ladro gentiluomo con protagonista Omar Sy (Quasi amici), e la sesta stagione dell’acclamata action comedy Brooklyn Nine-Nine.

Il 15 gennaio c’è una valanga di novità: Netflix propone tutte le sei stagioni del teen drama cult degli anni ’90 Dawson’s Creek, mentre tornano le serie animate Carmen Sandiego e Disincanto, rispettivamente con la quarta e terza stagione. Il 22 gennaio debutta il live action per ragazzi Fate: The Winx Saga, adattamento del cartone italiano Winx, e c’è la seconda stagione della serie animata Jurassic World: Nuove avventure, ambientata dopo gli eventi del film kolossal Jurassic World. Il mese di gennaio si conclude con la serie distopica Snowpiercer, in arrivo il 26 con la seconda stagione. Gli episodi verranno pubblicati settimanalmente su Netflix, rispettando la messa in onda americana.

Serie Tv di Prime Video a gennaio 2021: tutte le uscite

Per quanto riguarda la piattaforma di Amazon Prime Video, per il mese di gennaio abbiamo poche uscite. Dall’11 è disponibile la terza stagione di American Gods, la visionaria serie sullo scontro tra vecchi e nuovi dèi, tratta dal romanzo di Neil Gaiman. Il 15 gennaio debutta invece James May: Oh cook, docuserie culinaria in cui il presentatore britannico illustrerà al pubblico alcune delle sue ricette. Infine, il 22 gennaio arriva Star Trek: Lower Decks, serie animata ambientata nell’universo di Star Trek che ha per protagonisti l’equipaggio della U.S.S. Cerritos in viaggio nello spazio nell’anno 2380.