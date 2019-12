Le serie Tv Netflix di dicembre 2019: le novità

Quali sono le serie Tv Netflix da non perdere a dicembre 2019? Il 2019 sta per concludersi, lasciando dietro un anno carico di nuovi prodotti (il recente El Camino – Il film di Breaking Bad) e grandi ritorni (da Stranger Things a Tredici e Mindhunter). Sotto le feste, non c’è niente di meglio che stare al caldo, munirsi di Netflix, e prepararsi a una maratona televisiva. Noi di SuperGuida Tv vi diamo una lista di serie Tv da non perdere in uscita nel mese di dicembre.

Netflix Serie Tv di dicembre 2019: da The 100 a V Wars

Dal 1° dicembre è disponibile sul catalogo la quinta stagione della serie post-apocalittica The 100, che riparte con un salto temporale per Clarke, Bellamy e gli altri. Nello stesso giorno, Netflix ha pubblicato la sesta stagione di Agents of SHIELD, la serie Marvel dedicata al gruppo di agenti capitanati da Mack, che tenta di ricominciare dopo la morte del direttore Phil Coulson. Tra i titoli, c’è anche la quarta e ultima stagione della black comedy Eastsiders. Dal 2 dicembre, gli utenti Netflix troveranno la seconda parte della serie tv per ragazzi Team Kaylie. Giovedì 5 dicembre arriva V Wars, la nuova serie con protagonista Ian Somerhalder di The Vampire Diaries, stavolta nei panni di un cacciatore di vampiri.

Su Netflix è tempo di grandi debutti internazionali: venerdì 6 dicembre approda la produzione mandarina Triad Princess e la miniserie spagnola Tre Giorni Di Natale – Días De Navidad. Nello stesso giorno, i più romantici potranno guardare la prima stagione di Virgin River, la serie Tv tratta dai romanzi di Robyn Carr. Il 6 dicembre c’è è inoltre la seconda parte de Il Prescelto, adattamento della serie messicana Niño Santo di Pedro Peirano e Mauricio Karz. Attesa anche per la quinta e ultima stagione della sitcom Le Amiche Di Mamma, e Meet The Adebanjos, comedy britannica già disponibile sulla piattaforma con le prime tre stagioni.

Serie Tv Netflix di dicembre: il debutto di The Witcher e il ritorno di You

Tra le serie Tv Netflix più attese del mese c’è senz’altro The Witcher con Henry Cavill nei panni del solitario cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Il progetto televisivo, in uscita il 20 dicembre con la prima stagione, è tratto dall’omonima saga fantasy dell’autore Andrzej Sapkowski. La vigilia di Natale è dedicata alla seconda stagione di Lost In Space, che vedrà ancora una volta protagonisti i Robinson mentre cercheranno di sopravvivere su un pianeta alieno.

Il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) uscirà invece la seconda stagione di You, in cui Joe, col cuore a pezzi, lascia New York per trasferirsi a Los Angeles per trovare una nuova ossessione. Il 30 dicembre arriva la terza stagione della serie Alexa & Katie, mentre l’ultimo dell’anno sono ben quattro le serie Tv al debutto su Netflix: da Ares, produzione olandese, alla comedy spagnola Il Vicino. E poi la serie brasiliana Spectros tra stregoneria e shintoismo, e l’attesa produzione turca dal titolo The Gift, che ci porta tra le rovine di Anatolia alla scoperta di una giovane pittrice.