Tutto pronto per una nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente, torna in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e le protagoniste della terza puntata di stasera, martedì 15 ottobre 2024.

Le Ragazze stasera su Rai3 con Francesca Fialdini: le anticipazioni

Martedì 15 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda la terza puntata della nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio. Il viaggio di questa parte con la storia di Luciana Rossi, “la ragazza” rappresentante degli anni ’50. Nata nel 1938 in una famiglia di contadini a Ponti sul Mincio, Luciana inizia giovanissima a lavorare nell’osteria del padre, ma ben presto si trasferisce a Roma dove comincia a seguire un corso di sarta. Proprio a Roma conosce Luciano, l’uomo della sua vita. Dopo il matrimonio con Luciano inizia a lavorare nella pasticceria – pizzeria della famiglia di lui, nel quartiere Prati. Dal loro amore nascono i figli, ma un tragico incedente sconvolge le loro vite.

Poi si passa agli anni ’70 con la storia di Paola Lucidi, nata a Roma nel 1950. Timidissima da bambina, crescendo Paola è diventata una PR molto nota nel settore. Dopo un matrimonio e una separazione molto rapidi, Paola Lucidi si è reinventata come casting director per la TV, per poi trasferirsi a Barcellona e iniziare una nuova vita. Poi è la volta di

Maria Lucia Alonzi, che ha deciso di proseguire con la tradizione familiare occupandosi di ciambella a Sora.

Le ragazze degli anni ’80 di stasera, martedì 15 ottobre 2024

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata de Le Ragazze di martedì 15 ottobre spazio anche alle storie di Marta Maragno, la prima ragazza degli anni ’80. Nata a Padova nel 1969, Marta è stata la prima donna istruttrice della Federazione Italiana Fuoristrada a soli 23 anni. Sin da bambina si è appassionata ai motori partecipando anche a diversi viaggi molto avventurosi in Tunisia. Tra le sue passioni anche il paracadutismo, il rafting e il bungee jumping.

Infine la storia di Afsoon Neginy, donna nata a Teheran nel 1962. Cresciuta sotto il regno dell’ultimo Scià di Persia, Afsoon ha lasciato il suo paese per studiare all’estero, mentre nel suo paese era in corso la Rivoluzione Islamica capeggiata dall’Ayatollah Khomeini. A soli 18 anni arriva in Italia prima dello scoppio della guerra Iran-Iraq. A Perugia ha conseguito la laurea in Farmacia diventando poco dopo manager nel settore della cosmetica. Nel 2021 Forbes Italia l’ha selezionata tra le 100 personalità femminili italiane di successo.