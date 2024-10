Le Iene presentano Inside, il programma ideato da Davide Parenti torna in prima serata su Italia 1. Anche stasera una nuova inchiesta dedicata ad alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Scopriamo le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 24 ottobre 2024 in onda su Italia1.

Le Iene presentano Inside puntate: l’inchiesta “Belli a qualsiasi costo”

Giovedì 24 ottobre dalle 21.53 va in onda la terza puntata de “Le Iene presentano: Inside“, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su Italia 1. Al centro della puntata di stasera l’inchiesta dal titolo “Belli a qualsiasi costo“ l’approfondimento con Veronica Ruggeri, scritto da Riccardo Festinese, interamente dedicato alla bellezza e alla sua ricerca costante.

Tutti sono alla ricerca della bellezza e c’è chi è pronto a fare qualsiasi cosa per essere bello/a. Quale prezzo si è disposti a pagare per essere pieni di fascino? Non solo, è davvero vero che chi incarna la perfezione estetica ha più successo rispetto agli altri?

Domani torna “Le Iene presentano: Inside” in prima serata su Italia1. Con @RugVero e Riccardo Festinese parleremo di bellezza, chirurgia estetica e delle pressioni che ci spingono a voler essere perfetti #LeIene #INSIDE https://t.co/NW2nWqRnYh — Le Iene (@redazioneiene) October 23, 2024

Le Iene presentano Inside stasera torna su Italia 1

“Belli a qualsiasi costo“ a cura di Veronica Ruggeri, scritta da Riccardo Festinese, è l’inchiesta “protagonista” della puntata di stasera, giovedì 24 ottobre 2024, de Le Iene presentano: Inside”. Nella società moderna la bellezza è diventata qualcosa da raggiungere a tutti i costi; dai modelli che campeggiano su Instagram fino alle campagne pubblicitarie, tutti sono pronti a tutto pur di essere belli. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Per rispondere a queste domande e per provare a capire cosa spinge tantissime persone ad inseguire ossessivamente determinati canoni, spazio alle testimonianze di chi vive un continuo senso di inadeguatezza di fronte agli standard di bellezza. Sono tante le persone che scelgono qualsiasi intervento pur di cambiare il proprio corpo. Tra gli ospiti che interverranno durante l’inchiesta: il sociologo Luca Ricolfi, ma anche Guendalina Tavassi, Fabrizio Corona e Mauro Coruzzi in arte Platinette.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il martedì in prima serata su Italia 1.