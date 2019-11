Le Iene, puntata di martedì 26 novembre: si parla del rischio “fume event“. L’aria che respiriamo negli aerei è sicura oppure no?

Se nelle ore dopo un viaggio in aereo accusate mal di testa, nausea o formicolio potreste essere incappati nel “fume event”. Di cosa si tratta? Le Iene Alessandro Politi e Marco Fubini hanno parlato di questo “fenomeno” rischioso legato all’aria che respiriamo durante un viaggio in aereo. Per l’occasione ecco le testimonianze di alcuni piloti che parlano dei possibili rischi legati all’aria che respiriamo in volo.