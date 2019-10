Le Iene, puntata di martedì 15 ottobre 2019: Matteo Viviani si occupa di fake news. Come nascono e quanto rendono le bufale sul web?

Elizabeth Warren, democratica in corsa per la Casa Bianca, ha sponsorizzato su Facebook una notizia volutamente falsa per dimostrare quanto è facile farci circolare fake news sui propri avversari politici. Così la Iena Matteo Viviani ha deciso di raccontare come nasce e quanto è possibile guadagnare da una bufala pubblica sul web.