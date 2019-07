Spuntano delle novità riguardanti il celebre programma di approfondimento e di attualità di Italia 1, ‘Le Iene‘. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset tenutasi martedì 2 luglio, sono emerse tantissime rivelazioni su ciò che andremo a vedere prossimamente. Ebbene, a partire dal prossimo autunno ripartirà, tra inchieste e reportage, ‘Le Iene’. Sono confermate la presenza di Alessia Marcuzzi e di Nicola Savino. Ma c’è di più, la Giallapa’s Band non fa più parte del programma.

Alessia Marcuzzi confermata a Le Iene, con lei anche Nicola Savino

Alessia Marcuzzi si prepara a vivere una stagione televisiva ricca di impegni. La bionda conduttrice, infatti, in questi giorni è stata confermata al timone del noto reality show ‘L’isola dei Famosi’ che dovrebbe partire nell’inverno 2020. In autunno, inoltre, tornerà ufficialmente anche a ‘Le Iene’ e non sarà da sola ma in compagnia di Nicola Savino.

Per quanto riguarda l’amatissima Nadia Toffa, per ora tutto tace ma è molto probabile che la donna venga confermata nell’appuntamento dedicato agli inviati. Ovviamente tutto dipende dalle condizioni di salute della Toffa, ma quasi certamente non sarà tagliata fuori dalla trasmissione. Per il momento ci sono delle incertezze anche sul destino degli altri co-conduttori.

Le novità de Le Iene 2019/2020: addio alla Giallapa’s Band

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, è venuta fuori un’altra notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ebbene, la Giallapa’s Band non farà più parte del cast de ‘Le Iene’! I vertici Mediaset e il noto trio comico composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci non sono riusciti a trovare un accordo contrattuale. Ed ecco allora che la Giallapa’s Band è costretta a traslocare in un’altra emittente televisiva.

Infine, è confermato il doppio appuntamento settimanale. Come ben sappiamo, il format di Italia 1 va in onda in due differenti serate, una presentata dai conduttori e l’altra dai co-conduttori. Per il momento è tutto, non resta che attendere la conferma di Nadia Toffa.