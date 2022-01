Giorgio Marchesi e Serena Rossi sono i protagonisti della nuova serie “La sposa” che andrà in onda dal 16 gennaio in prima serata su Raiuno. La fiction ripercorre la storia di Maria, una giovane donna calabrese che, per garantire un futuro migliore alla sua famiglia, decide di accettare un matrimonio per procura con Italo Bassi, un rude agricoltore che è ancora sconvolto dalla misteriosa scomparsa della prima moglie Giorgia. Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Giorgio Marchesi e Serena Rossi.

Intervista a Serena Rossi e Giorgio Marchesi

I due ci hanno accolto con il loro inconfondibile sorriso regalandoci preziose anticipazioni sulla serie. Parlando di Maria, Serena Rossi ci ha rivelato in che modo il suo personaggio possa diventare un simbolo per le nuove generazioni: “Maria può dare tantissimi insegnamenti e non solo alle donne. Maria è una portatrice di luce, una donna che vede del buono in tutti e che è innamorata della sua famiglia. Sono tutti valori in cui credo tantissimo e che sto insegnando a mio figlio e che spero Maria riuscirà a trasmettere al pubblico che guarderà la serie”.

Quando Giorgio Marchesi ha letto il copione, ha ammesso di essere rimasto colpito dal suo personaggio: “L’ho trovato fin da subito un personaggio interessante con tante sfaccettature. Pur essendo cresciuto in un ambiente rude, Italo è un uomo capace di mettersi in discussione e coraggioso nel dare spazio ad una donna come Maria che riconosce capace”.

La serie sembra strizzare l’occhio alla fiaba de “La bella e la bestia”. Ci sono alcuni parallelismi come il fatto che Maria decida di sacrificarsi per amore della sua famiglia ma anche il fatto che probabilmente il suo amore per Italo riuscirà a renderlo un uomo migliore. Abbiamo chiesto a Serena e a Giorgio se effettivamente la storia di Maria e Italo possa essere considerata una fiaba moderna. Giorgio ammette di non averci pensato: “Non l’ho mai percepita come una fiaba perché abbiamo talmente girato nella terra e con la terra che i nostri riferimenti sono stati più realistici”.

Serena Rossi concorda e aggiunge: “E vero però che favole come La Bella e la Bestia nascondono dei preziosi insegnamenti e c’è una morale importante. Da questo punto di vista, ci potrebbe essere una somiglianza”. Serena Rossi è stata la donna del 2021. Madrina alla recente edizione della Mostra del Cinema di Venezia, attrice di successo al cinema e in tv grazie a “Mina Settembre” e poi conduttrice de “La canzone segreta”. Negli scorsi mesi si era vociferato di un suo addio al programma.

Si era detto che Serena avrebbe sofferto per le stroncature della stampa e più in generale per le critiche ricevute. Serena Rossi ha però voluto smentire e ci ha tenuto a precisare: “Non è assolutamente vero e quando ho letto gli articoli ci sono rimasta male. Non rinnego mai i lavori che faccio perché ci credo fino in fondo mettendoci impegno e cuore. L’esperienza de “La canzone segreta” è stata stupenda. Ho imparato tantissime cose, ho fatto incontri speciali. Non so se ci sarà una seconda edizione del programma perché sarò impegnata fino a maggio sul set di Mina Settembre. Questo è stato il motivo per cui ho detto che avrei saltato e non per le critiche. Non sono una persona che si arrende così facilmente. Non mi sarei fermata per questo motivo. Gli ascolti del programma sono andati bene e sono felice di com’è andata”.

Giorgio Marchesi tornerebbe invece a ripetere l’esperienza della conduzione dopo “La guerra dei sessi”? Lui ci ha risposto: “E’ stata un’esperienza molto bella. Era una conduzione in cui comunque interpretavo un personaggio. Sono curioso e mi piacerebbe anche sperimentare la radio. Dipende sempre cosa fai e con chi lo fai. Mai dire mai però”.

La video intervista agli attori