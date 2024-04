Nella prima serata di Martedì 9 Aprile, Rai Uno propone una bella commedia francese dal titolo La signora delle rose, diretto da Pierre Pinaud nel 2021. Leggero ma non banale, divertente ma con qualche spunto di riflessione serio, il film è consigliato a tutta la famiglia. Si tratta di una prima tv. Le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto ve le sveliamo di seguito.

La signora delle rose: la trama in breve e il cast

L’azienda di Eve, una delle più famose coltivatrici di rose al mondo, sta per fallire. Come se ciò non fosse già sufficiente, la sua segretaria Vera ha assunto tre emarginati che non hanno per nulla il pollice verde. Ma come spesso succede, le apparenze ingannano e saranno proprio questi ultimi a farsi venire in testa un piano folle destinato a cambiare la vita di tutti.

Fanno parte del cast, fra gli altri, Catherine Frot, Marie Petiot, Olivia Cote, Vincent Dedienne, Fatsah Bouyahmed, Olivier Breitman e Melan Omerta.

La principali curiosità sul film

La signora delle rose è un film francese del 2021 diretto da Pierre Pinaud. Queste le principali curiosità da conoscere:

Catherine Frot e le Rose: Per il suo ruolo, Catherine Frot ha dovuto immergersi nel mondo dell’orticoltura e in particolare nella coltivazione delle rose. Ha trascorso tempo con veri coltivatori per imparare le tecniche di cura e la passione necessaria per questo mestiere, riflettendo l’autenticità e la dedizione del suo personaggio.

Un Omaggio ai Coltivatori di Rose: Il film è un tributo al mestiere dei coltivatori di rose, un’arte che richiede pazienza, dedizione e una conoscenza approfondita della botanica. Mostra anche le difficoltà che questi artigiani affrontano in un’era dominata dall’industrializzazione e dalla concorrenza globale.

Riprese in Location Vere: “La signora delle rose” è stato girato in alcune delle più belle regioni della Francia, compresi autentici giardini di rose e vivai, per catturare la vera essenza della coltivazione delle rose e la bellezza mozzafiato che questo mestiere può creare.

Risalto alle Tematiche Sociali: Attraverso la storia di Eve e dei suoi nuovi dipendenti, il film tocca delicatamente tematiche sociali quali l’integrazione, la seconda possibilità e l’importanza del lavoro di squadra, rendendo la narrazione non solo un viaggio attraverso il mondo delle rose ma anche un’esplorazione di valori umani universali.

Colonna Sonora: La musica del film, che sottolinea sia i momenti toccanti che quelli più leggeri, è stata accuratamente selezionata per complementare l’atmosfera e le emozioni di ogni scena, contribuendo in maniera significativa all’esperienza complessiva del film.