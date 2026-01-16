Prosegue inarrestabile il successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che torna, anche stasera – venerdì 16 gennaio 2026 – con un nuovo speciale de La Ruota dei Campioni. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e concorrenti!

La Ruota dei Campioni 2026 torna stasera su Canale 5: ospiti del 16 gennaio 2026

Stasera, venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 20.40 appuntamento con La Ruota dei Campioni, il torneo condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Dopo il grandissimo successo di ascolti della scorsa settimana torna in prima serata una nuova sfida con protagonisti nove tra vincitori e vincitrici che hanno vinto i montepremi più alti durante le puntate de La Ruota della Fortuna. Una puntata che si preannuncia imperdibile anche per la presenza di un super ospite annunciato proprio da Gerry Scotti. Si tratta di Gianni Morandi, uno dei pilastri della musica italiana, che è pronto a far cantare il pubblico in studio e da casa sulle note dei suoi più grandi successi.

Spazio poi alla sfida del torneo che vede 9 campioni suddivisi in gruppi da 3 sfidarsi per cercare di conquistare la fase finale del gioco.

Giocheranno domani a #laruotadeicampioni : ⭐️ALESSANDRO

⭐️BARBARA

⭐️DANIELA

⭐️DARIO

⭐️ENOS

⭐️IVAN

⭐️LUCA

⭐️NICOLA

⭐️SERGIO Confermato quindi che stanno iniziando a chiamare anche i campioni del preserale de #laruotadellafortuna. pic.twitter.com/5jrMN4M0Kc — Annah (@Blazinblazulha) January 15, 2026

La Ruota dei Campioni 2026, i concorrenti di stasera 16 gennaio 2026

Nella puntata di stasera, venerdì 16 gennaio 2026, de La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti si sfideranno: Dario Basile, Sergio Improta, Daniela Petrilli, Nicola Zago, Alessandro De Gennaro, Luca Bartolini, Enos Negrini, Barbara Garofano e Ivano Rega.

Ognuno di loro dovrà sfidarsi in cinque round ciascuno che presentano temi come i Campioni della TV, ma anche argomenti di musica e cinema. I tre concorrenti che a fine match avranno guadagnato più soldi si sfideranno nell’ultima manche che proclamerà il Campione dei Campioni. Al vincitore spetterà una possibilità davvero unica: girare La Ruota delle Meraviglie per cercare di vincere fino a 300.000 euro.

“La Ruota della Fortuna” è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è l’adattamento italiano del format americano “Wheel of Fortune”, realizzato da Sony Pictures Television e distribuito da Paramount Global Content Distribution insieme ai diritti del format.