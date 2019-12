Prime anticipazioni sul cast in fieri de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, la nuova edizione del programma di Italia 1 che andrà in onda da gennaio 2020. Uno dei partecipanti al nuovo promo della trasmissione si presenta così ai telespettatori: “Sono vergine e fiero di esserlo perché non penso di essermi ‘accontentato’. Sarebbe una cosa interessante un rapporto sessuale con più ragazze“. Queste le parole dell’aspirante ‘secchione’, i cui nome e cognome al momento non si conoscono. Ecco il video Mediaset con l’esilarante spot – novità, in rotazione in questi giorni sui principali canali del “Biscione”.