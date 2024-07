Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che nelle prossime puntate avremo modo di assistere a trame sempre più coinvolgenti. Complice anche il cambiamento d’orario della serie TV spagnola – che con il palinsesto estivo Mediaset è tornata a occupare un ruolo di primo piano – le trame si susseguiranno a ritmo incalzante. Nelle prossime puntate assisteremo a una scoperta sconcertante: l’arrivo di Pelajo alla tenuta avrà un secondo fine nei piani di Cruz.

Anticipazioni spagnole La Promessa

Niente accade mai per caso, e anche l’arrivo di Pelajo Gomez De La Serna alla tenuta si rivelerà ben presto una mossa organizzata da Cruz con un secondo fine. Ufficialmente l’uomo giungerà a La Promessa per fare le condoglianze ad Alonso dopo la perdita di Fernando, morto per mano di Cruz che si era rifiutata di soccorrerlo.

Ma proprio quest’ultima non si lascerà sfuggire l’occasione di usare l’uomo come pedina per i suoi loschi piani.

La Promessa spoiler Spagna: Cruz mette i bastoni tra le ruote a Catalina e Pelajo

Pelayo Gomez De La Serna dimostrerà di essere complice di Cruz. La marchesa ordinerà al giovane di sedurre Catalina, così da riuscire ad allontanarla per sempre dai territori della famiglia de Lujan.

Il compito non si rivelerà affatto difficile, visto che la stessa Catalina mostrerà subito un grande interesse per il nuovo arrivato. I due decideranno anche di iniziare insieme una nuova attività, e vendere le marmellate. La loro idea imprenditoriale sarà possibile anche grazie all’aiuto delle casalinghe del marchesato.

Ma Cruz non sarà affatto soddisfatta della decisione di Pelayo e Catalina di utilizzare il marchio de La Promessa per vendere le confetture. La marchesa arriverà così a sabotare la vendita delle confetture per salvaguardare la reputazione della famiglia.

Con lo stesso intento obbligherà anche Lope a lasciare le cucine, per impedirgli di tramandare le ricette alle casalinghe. Quest’ultimo non avrà il coraggio di opporsi alla decisione della marchesa, mentre Catalina correrà da suo padre per lamentarsi, sicura che la marchesa abbia boicottato la produzione di marmellata. Fortunatamente però i tentativi di boicottaggio non riusciranno a dare i loro frutti, e la vendita di mamellate si rivelerà un successo.

Cruz e Pelajo complici nelle prossime puntate La Promessa

Nei prossimi appuntamenti La Promessa vedremo la marchesa complottare con il conte di Anil, arrivando a rimproverarlo per aver aperto con la loro “vittima” l’attività delle confetture.

Pelajo però non sarà disposto a lasciarsi intimorire dalla marchesa, e asserirà che tutto questo fa parte di un piano per conquistare la fiducia e il cuore della sorella di Manuel.

Come si evolverà questa avvincente storyline? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.