Le anticipazioni La Promessa in onda dal 25 al 31 maggio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jimena, che proporrà a Manuel di trasferirsi a Madrid, e su Martina, che non sarà disposta a cedere alle richieste della madre e sposare Antonio.

La Promessa anticipazioni: trame dal 25 al 31 maggio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola Romulo si offre di accompagnare Pia a testimoniare contro Gregorio, poi chiede a Petra di allontanare suo fratello Feliciano, da poco arrivato alla tenuta. Intanto Cruz si mostra disposta ad aiutare il ragazzo nella ricerca di un lavoro.

Curro viene a sapere da Fernando che Martina non sapeva che sua madre aveva già combinato per lei un matrimonio con Antonio. La ragazza si rifiuta di partecipare ad una kermesse insieme al figlio del duca, poi prende le difese di Cruz e Alonso quando Margarita li accusa di averla trattata come una mendicante. La presa di posizione di Martina non piace affatto a Margarita, che si lamenta con Fernando riguardo al comportamento della figlia.

Spoiler La Promessa fino al 31 maggio 2024

Jana confida a Pia di avere dei dubbi su Abel, ma Manuel cerca di appianare le divergenze tra loro e convince il dottore a dare alla giovane domestica un’altra possibilità. Jana nel frattempo scopre che Ramona ha fatto ritorno in paese e decide di andare a farle visita. La trova in pessime condizioni di salute.

Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto a loro insaputa. Il ragazzo però non ha vita facile, anche perché Mauro e Salvador si mettono d’accordo per affidare al nuovo arrivato i lavori più pesanti. Per questo motivo Petra si rivolge a Pia per ammonire i colleghi.

La Promessa, cos’altro accade?

Curro confida a Jana la sua intenzione di andare a trovare la madre di nascosto. Jimena invece, propone a Manuel di trasferirsi a Madrid. La notizia di una possibile partenza dei due arriva alle orecchie di Jana, che appare molto dispiaciuta.

Candela studia un piano per sottrarre Carlos dalle sevizie della figlia, scontrandosi con il volere di Simona. Alla fine, le due cuoche trovano un modo per condividere la stanza con il loro maestro.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.