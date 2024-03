Le anticipazioni La Promessa in onda dal 16 al 22 marzo 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulle tensioni tra Lorenzo e Jana. Il barone sembra non avere dubbi sul fatto che sia stata lei a vederlo baciare Elisa e la minaccia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 16 al 22 marzo 2024

Nelle prossime puntate La Promessa – in onda dal 9 al 15 marzo – assisteremo alla reazione di Curro quando vede il padre minacciare Jana. Il giovane lo ferma, dicendogli che lei non è responsabile e che è stato lui a vederlo mentre baciava la baronessa Elisa.

Proprio la storia d’amore appena scoperta tra il Lorenzo ed Elisa offre a Curro un’arma da usare contro l’uomo. Il giovane infatti non indugia a minacciarlo di rendere pubblica la tresca se lui non la smetterà di trattare male Jana.

Spoiler La Promessa al 22 marzo 2024

Jana cerca di mettere in guardia Catalina dal Capitano, dicendole che non è quell’uomo disinteressato e generoso che potrebbe sembrare. Catalina però non da troppo peso alle parole della ragazza.

Simona scopre che Candela è interessata al maestro Don Carlos. Poco dopo la cuoca vorrebbe rivelare all’amica la verità sulle lettere ricevute. La donna vorrebbe confessarle che non sono stati i suoi figli a scriverle, ma non trova il coraggio di farlo.

Jimena afflitta nelle prossime puntate La Promessa

Jimena si mostra costantemente afflitta e bisognosa di attenzioni con Manuel. Teresa riferisce a Maria quello che le ha già detto Lope, invitandola a non affrettare le nozze con Salvador. Più tardi lo stesso Lope deve scusarsi con Maria e Salvador, per aver discusso con loro.

Beatriz e Martina discutono animatamente. La nuova arrivata cerca di mettere l’altra in cattiva luce agli occhi di Curro, che però non esita a respingerla malamente.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.