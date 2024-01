Le anticipazioni La Promessa in onda dal 13 al 19 gennaio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap iberica – che a partire da lunedì 8 gennaio ha ripreso il suo spazio “tradizionale” nel palinsesto di Canale 5 – promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i prossimi appuntamenti saranno incentrati su Manuel, che lascerà intendere alla moglie Jimena che tra lui e Bianca vi sia più di una semplice amicizia. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 13 al 19 gennaio 2024

Jimena approfitta di una cena di famiglia per leggere ad alta voce una missiva scritta da Manuel per Jana, senza però svelare l’identità dell’autore. La donna penserà erroneamente che il marito abbia dichiarato così il suo amore alla sua vecchia amica Blanca Palomar.

Manuel mente a Jimena facendole credere di aver visto giusto, e che tra lui e Blanca vi sia qualcosa di più di una semplice amicizia. In realtà il marchesino cerca di nascondere alla moglie che si è ricordato di amare Jana. Dopo aver riacquistato la memoria infatti, Manuel è profondamente pentito di aver creduto a Jimena e averla sposata.

Non appena la coppia rimane da sola Jimena minaccia il marito, dicendogli che intende far venire alla luce la sua tresca clandestina con Blanca. Lui confessa di avere avuto una storia con la fotografa, e si dice pronto a fare di tutto per salvare il loro matrimonio.

Spoiler La Promessa al 19 gennaio 2024

Alonso fa sapere alla sua famiglia che Elisa è disposta a non denunciare Cruz per tentato omicidio, ma a una condizione. Il marchese dovrà rinchiudere la moglie in un sanatorio per evitarle di finire in carcere con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio del barone de Grazalema.

La notizia manda nel panico Petra e fa arrabbiare Manuel. Don Gregorio mette al corrente i domestici dell’imminente partenza della marchesa Cruz, mentre Alonso convince Catalina a rimanere a La Promessa.

Pia sempre più grave nelle prossime puntate La Promessa

Pia sta sempre peggio, e Jana continua a fare ricerche in biblioteca per scoprire quale malattia affligga l’amica. La ragazza scopre che i sintomi manifestati da Pia sono quelli di avvelenamento da cicuta.

Don Gregorio riesce a convincere Pia ad andare dal medico e la accompagna. La diagnosi del dottore sembra confermare i sospetti di Jana.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.