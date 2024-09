Una amara sorpresa attende i fans de La Promessa che oggi – sabato 7 settembre – si collegheranno come di consueto a Canale 5 per seguire in daytime le vicende dei loro beniamini. La soap iberica oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere e scopri i motivi dello “stop”.

La Promessa sospesa nel weekend

Il daytime pomeridiano di Canale 5 subirà una modifica nel weekend, che riguarderà anche La Promessa. Le vicende di Jana e Manuel non andranno più in onda sette giorni su sette, ma si fermeranno nel fine settimana per lasciare spazio a un’altra soap di successo.

I telespettatori non troveranno così oggi ad attenderli i protagonisti della serie tv spagnola, che negli ultimi mesi ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano. Stessa sorte anche per la dizi turca My Home my Destiny. Entrambe le serie proseguiranno solo nella fascia pomeridiana del daytime feriale Mediaset, mentre il sabato pomeriggio la fascia oraria che va dalle 14:40 alle 16:30 sarà occupata dalla serie turca Endless Love.

Saranno le vicende di Kemal e Nihan a tenerci compagnia nel weekend, con due episodi inediti che prenderanno il via subito dopo Beautiful e ci faranno compagnia fino alle 16:30, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con Verissimo.

La Promessa, quando torna in TV?

I fans della telenovela spagnola potranno comunque stare tranquilli, visto che lo stop La Promessa interesserà solo il weekend. I telespettatori potranno infatti ritrovare ad attenderli i loro beniamini a partire da lunedì 9 settembre, nel consueto slot orario che va dalle 15:45 alle 17:00 circa.

Cosa vedremo nella puntata di lunedì 9 settembre La Promessa?

Ad attenderci nella prima puntata della nuova settimana troveremo Pia, che sarà furiosa con Jana dopo aver scoperto che l’amica ha rivelato a Curro la paternità di suo figlio. Dieguito non è infatti figlio di Gregorio ma del barone di Lujan: una verità che Pia aveva condiviso solo con Jana e che non avrebbe mai dovuto venire a galla. La leggerezza della cameriera potrebbe avere ripercussioni importanti sia per la domestica che per il piccolo.

Nel frattempo assisteremo alla preoccupazione di tutta la servitù, che non riuscirà a trovare Maria.