Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni prima stagione che arrivano dalla Spagna ci svelano infatti che Manuel sparirà nel nulla con il suo aereo. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: dov’è finito Manuel?

Nelle prossime puntate La Promessa Manuel deciderà di mettersi in viaggio sul suo aereo nel cuore della notte, una decisione che avrà risvolti imprevisti, visto che l’uomo non farà ritorno a casa nei tempi previsti, facendo così perdere misteriosamente le sue tracce.

A spingere il ricco barone ad avventurarsi in un viaggio notturno sarà un malinteso. L’uomo penserà infatti di essere stato rifiutato da Jana. Il ragazzo scriverà alla giovane un biglietto, proponendole di fuggire via insieme per iniziare una nuova vita e poter vivere il loro amore alla luce del sole. Non ricevendo però nessuna risposta dalla ragazza, Manuel penserà di essere stato rifiutato e deciderà di partire nella notte per lasciare la Spagna e ricominciare da zero.

Peccato però che quel bigliettino non giungerà mai a Jana, che invece riceverà la notizia della sua presunta morte.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Quando Manuel non farà ritorno alla tenuta tutti inizieranno a pensare al peggio. La preoccupazione dei familiari aumenterà quando – in giorno successivo – la Guardia Civile si metterà in contatto con loro per informarli che c’è stato un grave incidente aereo nel quale potrebbe essere rimasto coinvolto anche il velivolo del giovane.

Manuel è morto? Il pensiero inizia a farsi strada all’interno della tenuta, creando scompiglio e disperazione. Si tratterà di un duro colpo per la famiglia e per Jana, che delusa e amareggiata si vedrà così costretta a scrivere la parola “fine” alla sua relazione clandestina con il marchese.

Il barone Juan scompare: nuove anticipazioni La Promessa

Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate La Promessa. Oltre alla presunta morte di Manuel ci sarà spazio anche per le vicende di Juan. Il barone scomparirà nelle prossime puntate de La Promessa, e nessuno sembrerà sapere dove sia finito.

L’ipotesi che possa essere stato ucciso si farà strada tra gli abitanti della tenuta, che sconvolti per quanto accaduto a Manuel si troveranno così davanti a un ulteriore dramma. Ma chi può aver voluto la morte di Juan? E Manuel sarà davvero morto? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.