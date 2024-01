Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate de’ La Promessa assisteremo alla nascente love story tra la giovane Martina e Curro. La loro unione sarà però messa a dura prova prima da Beatriz e poi da Antonio de Carvajal, un giovane aristocratico che giungerà alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Martina e Curro sempre più vicini

Nelle prossime puntate inedite La Promessa l’attenzione sarà catalizzata su Martina e Curro. Dopo essersi avvicinati in occasione di alcune partite di biliardo, i due ragazzi scopriranno di avere molte affinità e di nutrire sentimenti reciproci.

L’intesa perfetta tra il figlio di Lorenzo e la cugina di Catalina sarà messa a dura prova dall’arrivo di Beatriz alla tenuta Lujan. La nuova arrivata avrà infatti intenzione di vendicarsi su Martina rubandole il fidanzato. Il risentimento di Beatriz nei confronti della cugina di Manuel avrà radici profonde.

Il piano di Beatriz di entrare nelle grazie di Curro verrà però ostacolato dalla stessa Martina, che confesserà agli zii le vere intenzioni della finta amica. La ragazza racconterà a Cruz ed Alonso di essere stata di essere immischiata in uno scandalo che ha coinvolto Beatriz e il suo ex fidanzato, un certo Antonio de Carvajal. La famiglia Lujan a quel punto farà in modo di aiutare la ragazza a cacciare via Beatriz dalla tenuta.

Una volta allontanata la rivale Martina e Curro penseranno di poter rendere pubblica la loro relazione, ma un nuovo grattacapo sarà pronto a mettere loro i bastoni tra le ruote.

La Promessa, trame dagli spoiler spagnoli: l’arrivo di Antonio

Quando alla tenuta si presenterà l’ex fidanzato di Beatriz Martina non potrà fare a meno di restare affascinata dalla sua bellezza. Antonio de Carvajal – con i suoi modi gentili – riuscirà a fare breccia nel cuore della giovane.

Anche i genitori della giovane cercheranno di convincerla ad accettare la sua corte per tornare nelle grazie del Re e salvare la tenuta dalla disgrazia.

Le pressioni fatte dai genitori della ragazza – unite all’indiscutibile fascino di Antonio – finiranno per far preoccupare Curro, che vedrà un nuovo ostacolo alla sua felicità con Martina.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.