Nelle prossime puntate de La Promessa Jimena sarà disposta a fare di tutto per impedire che tutti scoprano la sua falsa gravidanza, anche a versare del veleno nel tè del dottor Abel, divenuto per lei un testimone scomodo.

La Promessa, spoiler Spagna: il ritorno di Jimena

Tutto avrà inizio quando Jimena farà ritorno alla tenuta, dopo un breve periodo trascorso a casa dei genitori. La giovane cercherà di salvare il suo matrimonio, e per riuscirci chiederà aiuto ai suoceri. Cruz e Alonso le daranno il loro appoggio, e converranno con i genitori della ragazza che la miglior soluzione per lei e Manuel sia quella di trasferirsi a Madrid.

Nella grande metropoli Manuel e Jimena avrebbero la possibilità di ricominciare da zero e scrivere una nuova pagina del loro matrimonio. Tuttavia Manuel non si mostrerà propenso a seguire il consiglio dei genitori, e non intenderà lasciare la tenuta per salvare il suo matrimonio con la donna che non ama.

Trame spagnole La Promessa, Jimena costretta a fare i conti con Abel

La questione verrà per il momento “accantonata” anche da Jimena, che si troverà a dover gestire un pericolo ancora più grande. Il dottor Abel, stanco ormai di dover mentire a Manuel, le chiederà di confessare al marito la sua finta gravidanza.

Il medico sarà fin troppo chiaro con la giovane, e la avvertirà che – qualora lei continui a nascondere al marito la verità – sarà lui stesso a parlare con Manuel.

Per cercare di risolvere il problema, Jimena prometterà ad Abel di parlare con Manuel, ma i suoi piani saranno del tutto diversi.

Abel in pericolo nelle prossime puntate La Promessa

I giorni passeranno, e Jimena non manterrà la promessa fatta al dottor Abel. I sensi di colpa del medico – che nel frattempo avrà saputo della grande storia d’amore tra Jana e Manuel – lo spingeranno a fare pressione su Jimena.

Abel sarà ormai pronto a parlare con l’amico, e confessargli che la moglie ha inventato una gravidanza per poterlo tenere legato a sé. Jimena dovrà così correre ai ripari, e farlo in fretta.

L’occasione arriverà quando le domestiche le serviranno il tè in camera. Jimena inviterà Abel a farle compagnia e prendere insieme un tè. Apparentemente vorrà solo scusarsi con lui, ma in realtà la giovane starà per mettere in atto un piano diabolico.

Jimena verserà del veleno nel tè del dottore per sbarazzarsi per sempre di quel testimone scomodo.

Anticipazioni La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Abel crederà davvero che Jimena intenda rivelare a tutti la sua falsa gravidanza, e sarà propenso a bere il tè in sua compagnia. Per fortuna però il medico, proprio mentre avvicinerà la tazza alle labbra, sarà colto da un improvviso attacco di tosse e non riuscirà a bere la bevanda.

Per un fortuito caso Abel avrà così salva la vita. Per Jimena le cose rischieranno però di mettersi davvero male. Cosa deciderà di fare ora che il suo piano per eliminare il dottor Abel è fallito? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.