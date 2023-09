Nuovi colpi di scena ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano che Jana farà ritorno nella sua casa natale, dopo l’ennesimo rimprovero di Cruz. Qui farà una scoperta sconvolgente. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Jana punita da Cruz

Nelle puntate inedite La Promessa vedremo Cruz in preda alla rabbia, a causa della relazione tra Lorenzo ed Elisa. La donna non sopporterà di essere presa in giro da entrambi e finirà per sfogare la sua ira sulla povera Jana, “colpevole” di aver visto il bacio tra l’uomo e la baronessa.

Per punirla la rimanderà nella casa dei genitori di Jimena, luogo in cui aveva rischiato di morire per il troppo lavoro e i maltrattamenti in passato.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Jana custodisce un altro segreto, oltre a quello che riguarda il reale rapporto tra Lorenzo ed Elisa. Si tratta di segreto che – se venisse alla luce – finirebbe per rovinare i piani di Jimena. Quest’ultima cercherà infatti di tenere legato a sé Manuel con ogni mezzo, arrivando anche a inventarsi una gravidanza. Rivelando a Manuel di aspettare un figlio lo costringerà a prendersi le proprie responsabilità, e rinunciare così per sempre a Jana.

Quest’ultima avrà però occasione di ascoltare una conversazione tra la ragazza e la madre, nella quale lei rivela il suo piano. Quando Cruz dichiarerà di voler far visitare la nuora da un medico, Jimena vedrà vacillare le sue sicurezze, sapendo che ciò finirebbe per far emergere la verità.

Jana torna nella sua casa d’infanzia: nuove anticipazioni La Promessa

Distante dalla villa Jana avrà modo di poter indagare liberamente per cercare di scoprire cosa è successo a Curro e a sua madre. La giovane deciderà di tornare nella sua casa di infanzia, dove troverà un biglietto in risposta a quello che aveva lasciato lì l’ultima volta. Jana capirà così che qualcuno si nasconde in quelle stanze ormai piene di polvere e la sta spiando. Ma di chi si tratta?

Per scoprire qualcos’altro su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.