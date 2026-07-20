I fans della serie tv spagnola La Promessa sono con il fiato sospeso: Angela sposerà davvero Lorenzo? A pochi mesi dalla data fissata per le nozze, la trama si infittisce con l’arrivo di un nuovo personaggio, che potrebbe offrire alla giovane un escamotage per sfuggire al matrimonio con il capitano. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame spagnole La Promessa: preparativi in corso per le nozze di Angela e Lorenzo

Il conto alla rovescia è iniziato, e i preparativi per il matrimonio tra Angela e Lorenzo – programmato entro tre mesi – cominciano a entrare nel vivo. Se il Capitano non vede l’ora di convolare a nozze con la figlia di Leocadia, quest’ultima non fa certo i salti di gioia.

Costretta a sposare De La Mata da una promessa fatta da sua madre al capitano, Angela sfrutta ogni occasione per restare lontana dal futuro marito, che odia. Anche Curro vive questa imposizione come una vera e propria condanna, e nessuno dei due immagina che di lì a poco un nuovo personaggio potrebbe mettere tutto in discussione.

Arriva Beltrán de Azcárate nelle prossime puntate La Promessa

Beltrán de Azcárate annuncia il suo imminente arrivo alla tenuta. Si tratta di un giovane marchese, amico di Jacobo, che intende trascorrere qualche giorno con lui. Il giorno del suo arrivo però, Monteclaro non riesce ad andare a prenderlo alla stazione perchè è impegnato in una riunione con gli agricoltori.

Angela si offre di recarsi al suo posto a prendere Beltrán, approfittando così dell’occasione per sfuggire all’appuntamento pomeridiano con Lorenzo.

Fin dal primo momento è evidente che tra la figlia di Leocadia e il nuovo arrivato, c’è una profonda sintonia, e questo spinge la dark lady a elaborare un piano per sottrarre la figlia all’infelicità a cui sarebbe condannata sposando Lorenzo.

La Promessa, news: Leocadia spinge Angela nelle braccia di Beltrán

Quel giovano carino e cordiale potrebbe rappresentare un ottimo marito per Angela: questo è il pensiero di Leocadia che inizia a vedere nell’arrivo di Beltrán una soluzione alle nozze della figlia con Lorenzo.

Se riuscisse a far sposare i due prima della data del matrimonio con il capitano tutto potrebbe risolversi, ma per riuscire nel suo nuovo piano Leocadia ha bisogno di un alleato. Ripensando alle parole di Curro – che aveva affermato di essere disposto a tutto pur di impedire quel matrimonio – la dark lady chiede aiuto al figlio illegittimo di Alonso.

Curro viene colto alla sprovvista dalla sua richiesta, soprattutto quando scopre che dovrà essere proprio lui a suggeruire ad Angela di sposare Beltrán. Tuttavia finisce per aderire alla richiesta.

Angela accetta di sposare Beltrán: trame future La Promessa

L’odio che prova per Lorenzo, e la consapevolezza che si tratta di un uomo estremamente vendicativo (che potrebbe addirittura farla rinchiudere in sanatorio come ha ià fatto con Eugenia) spinono Angela ad accettare di sposare Beltrán, pur di sfuggire a De La Mata.

La giovane tuttavia, non può fare a meno di notare come sua madre, ancora una volta, abbia deciso al posto suo. Nonostante ciò è consapevole che il matrikmonio con il marchesino, celebrato poco prima di quello ià fissato con Lorenzo, rappresenti per lei una via di uscita. Angela parla così con sua madre e le dice che è disposta a sposare Beltrán.

Scopre però che Leocadia ha già parlato con il ragazzo, e che lui ha chiesto del tempo per riflettere prima di accettare la proposta. Beltrán è titubante perchè conosce Angela da poco tempo e per la fretta con cui la dark lady vuole trovare un marito alla figlia. Insomma, ancora non sappiamo se il piano per trovare un “marito alternativo” ad Angela, elaborato da Leocadia, darà i frutti sperati, ma siamo sicuri che questa nuova storyline saprà tenerci con il fiato sospeso a lungo.