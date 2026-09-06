Agosto è stato un mese di grandi rivelazioni per i fans spagnoli La Promessa. Nelle puntate andate in onda nel Paese d’origine, è stato svelato un grande segreto: chi è il padre di Angela? La giovane non solo ha scoperto la sua identità, ma lo ha pure incontrato, rimanendo però profondamente delusa dal suo comportamento. Pronti a scoprire di più su questa storyline, che i telespettatori italiani vedranno su Rete 4 solo tra diversi mesi?

Il padre di Angela arriva a La Promessa

I fans La Promessa lo sanno ormai bene: la tenuta dei Lujàn è un continuo via vai di ospiti che vengono a trovare i marchesi. L’ultimo arrivato è Máximo, Duca de Buenaventura, vecchio e caro amico sia di Cruz che di Don Alonso, ma anche figura importante nella vita di Leocadia.

È lui il misterioso uomo potente con cui ha avuto una relazione segreta e da cui è rimasta incinta. Avete capito bene, Máximo è il padre di Angela!

La giovane scopre tutto per caso, quando ha modo di ascoltare non vista una conversazione tra la madre e Maximo.

Angela si allontana, poi torna e rivela la verità: news La Promessa

La figlia di Leocadia sente il bisogno di allontanarsi un po’ dalla tenuta per ammortizzare la scoperta appena fatta. Lascia così La Promessa per qualche giorno, salvo poi fare ritorno decisa a fare emergere quella verità che lòe era stata tenuta nascosta per tutta la vita. Suo padre è un nobile molto ricco, e Angela non ha alcuna intenzione di mantenere ancora il segreto.

Tornata a La Promessa rivela a tutti la verità, spingendo Alonso a fare pressioni sull’amico affinché riconosca la figlia illegittima. Ma Máximo non sembra avere alcuna intenzione di farlo, e si giustifica dicendo che non intende agire per rispetto ai suoi eredi legittimi.

E mentre Leocadia appare distrutta nel vedere il suo passato doloroso venire alla luce e diventare pubblico, la giovane si infuria e affronta il genitore per ricordargli di avere gli stessi diritti dei suoi fratelli.

Máximo ci ripensa, ma Angela lo caccia da La Promessa

Le parole di Angela sembrano far fare un passo indietro al Duca de Buenaventura: Máximo ci ripensa e si dice disposto a riportare la “bambina” ritrovata nel suo palazzo.

Ma Angela non solo si rifiuta di accettare la sua proposta, ma chiede a sua madre e a Don Alonso di allontanare l’uomo immediatamente dalla tenuta. Non vuole più rivederlo, e non esita ad affermare che mai lo accetterà come genitore, sebbene lo abbia cercato per anni.