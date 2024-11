Cosa ci regalerà la soap di Rete 4 La Promessa nella settimana dal 23 al 29 novembre? Gli spoiler rivelano che sarà una settimana ricca di colpi di scena. Riflettori puntati sul dottor Abel, che non esiterà a ricattare Manuele Jana minacciando di rivelare a Cruz la loro tresca.

La Promessa, trame al 29 novembre: il ricatto di Abel

Manuel e Jana appariranno sempre più determinati a scoprire cosa nasconde il dottor Abel Bueno. I segreti sul suo passato rischieranno così di venire alla luce, e il medico sarà costretto a correre ai ripari per impedire che ciò accada.

Cosa escogiterà Abel per fermare i due “curiosi”? Bueno sarà a conoscenza della loro tresca clandestina, e non esiterà a usarla come arma per i suoi scopi. Proprio così: Abel minaccerà di rivelare alla marchesa la loro relazione se entrambi non dovessero smettere di indagare sulla sua vita privata.

Spoiler La Promessa: Lorenzo ricatta Pelayo

Un altro ricatto sarà protagonista delle prossime trame La Promessa. A metterlo in atto sarà Lorenzo, che dopo essere venuto a conoscenza dell’attività illegale di vendita delle armi portata avanti da Pelayo, minaccerà l’uomo di svelare quanto avrà scoperto.

Per mantenere il silenzio Lorenzo vorrà una percentuale sulle vendite di armi.

Anticipazioni La Promessa settimana 23-29 novembre

Catalina riceverà finalmente il permesso dal padre Alonso, per indossare l’abito da sposa della madre. La giovane si preparerà così per il matrimonio, assistita da sua zia Margarita e dalla cugina Martina. La futura sposa annuncerà a Simona e Maria il suo imminente matrimonio – previsto per due mesi dopo – e la sua decisione di indossare l’abito nuziale di Carmen. Tuttavia un grande quesito rimane ancora aperto: come accoglierà la notizia Cruz?

La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Salvador farà una scenata di gelosia a Maria per il suo affetto verso Lope. L’uomo la accuserà di nutrire una eccessiva affettuosità. Dopo una discussione i due riusciranno però a fare pace.

Cruz parlerà ad Alonso della necessità di convincere il figlio Manuel a recarsi a far visita a Jimena, e il marchese organizzerà una trappola per il figlio. Dopo avergli chiesto di accompagnarlo all’incontro con un pilota, si dirigerà con l’auto verso la tenuta dei genitori di Jimena. Manuel però fiuterà l’inganno.

Ayala nel frattempo scoprirà da Petra che Margarita possiede il 25% della tenuta: un dettaglio che potrebbe portare a risvolti inattesi nelle relazioni familiari.

Alonso intanto condividerà con il giovane Curro un segreto del suo passato: il marchese rivelerà al ragazzo di aver avuto una storia con Dolores.