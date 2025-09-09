Ottima notizia per i fans della soap turca La notte nel cuore, che ritroveranno i loro beniamini anche stasera, martedì 9 settembre, sempre su Canale 5. Per la seconda settimana consecutiva la serie tv conquista il doppio appuntamento in prima serata e – dopo averci tenuto compagnia domenica – si ripresenta ai suoi fans anche stasera.

La notte nel cuore, la serie tv torna nel serale di Canale 5

Era già accaduto la settimana scorsa, quando i vertici di Cologno Monzese avevano annunciato a sorpresa l’inserimento del serial turco La notte nel cuore anche nel palinsesto Mediaset del martedì.

Il doppio appuntamento settimanale sembra avere funzionato, visto che anche nel serale di martedì scorso ha conquistato 2.046.000 spettatori con uno share del 15.4%. Questi dati hanno convinto i vertici di Cologno Monzese a riproporre le vicende dei gemelli Nuh e Melek anche questo martedì. Si tratterà ancora una volta di un appuntamento straordinario, oppure la dizi turca avrà conquistato definitivamente lo slot serale del martedì? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma possiamo metterci comodi e scoprire cosa ci riserveranno gli episodi in onda stasera su Canale 5.

Anticipazioni La notte nel cuore, puntate del 9 settembre

Cosa accadrà nei tre episodi La notte nel cuore, che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:44 circa?

Sumru riuscirà a far visita a Melek in carcere. Tra madre e figlia ci sarà un confronto accorato, al termine del quale scopriranno entrambe di aver trovato conforto una dall’altra. Nel frattempo un altro confronto sembrerà dare i suoi frutti. Tahsin organizzerà infatti un incontro fugace tra Nuh e Sevilay. Il ragazzo vorrebbe che lei restasse, ma la giovane preferirà tornare a villa Sansalan e fingere di piegarsi alla volontà della famiglia.

L’episodio finale La notte nel cuore di stasera vedrà invece un avvicinamento di Nuh alla madre. La storyline prenderà il via nel momento in cui il ragazzo ascolterà non visto una conversazione tra Sumru e Tahsin, durante la quale la donna racconterà della violenza subita dal padre dei gemelli. Cihan intanto rimprovererà Melek per avergli nascosto di aspettare un figlio.

Curiosi di scoprire di più su questa vicenda, che promette di regalarci ancora molti colpi di scena? L’appuntamento con le prossime puntate La notte nel cuore è fissato per domenica 14 settembre, mentre per conoscere in anticipo ulteriori news sulla soap turca vi invitiamo a seguirci.