Chi ama i film d’avventura, specialmente quelli di genere piratesco, Mercoledì 10 Maggio non può perdersi La maledizione del forziere fantasma, con Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom. Di Gore Verbinski, datata 2006, la pellicola è il secondo capitolo della fortunata saga de I Pirati dei Caraibi, applaudita sia dalla critica che dal pubblico.

Anche in La maledizione del forziere fantasma, ai protagonisti ne succedono di tutti i colori e lo spettatore non ha tempo di annoiarsi. Divertente, simpatico e con un cast che non ha bisogno di presentazioni, La maledizione del forziere fantasma è un bel film adatto a tutta la famiglia. Di seguito vi sveliamo la trama e alcune curiosità che lo riguardano.

La maledizione del forziere fantasma: la trama in breve

Il matrimonio fra Turner ed Elizabeth viene interrotto e il giovane, arrestato, è costretto a cercare ancora una volta il pirata Jack Sparrow per portare a termine un’impresa tanto rischiosa e complessa quanto avvincente. I tre si ritrovano così di nuovo invischiati in un’avventura nella quale devono affrontare una incredibile serie di peripezie. Il tutto per trovare lo scrigno che contiene il cuore del perfido David Jones, un bucaniere che solca i mari caraibici a bordo dell’Olandese volante, la sua nave.

Una saga fortunata

La maledizione del forziere fantasma è il secondo film della saga de I pirati dei Caraibi, successivo a La maledizione della prima Luna (2003) e antecedente a I confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (2017). La serie, come anticipato, ha ottenuto un grande riscontro, mettendo d’accordo sia il pubblico che la critica, grazie ad un mix di fattori che non è affatto difficile riconoscere al primo sguardo.

Eccellente il cast, con Depp nei panni dell’iconico pirata Jack Sparrow, ma bravissimi anche Bloom e Knightley, la cui romantica storia d’amore addolcisce l’azione e l’adrenalina che scorrono per la maggior parte della durata del film. Se a ciò si aggiungono una buona dose d’ironia, i bellissimi costumi e la colonna sonora dal ritmo incalzante e coinvolgente, ecco che ne viene fuori un capolavoro.

Curiosità sul film

