Nuovi colpi di scena ci attendono nella sedicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 28 novembre? Al centro delle trame troveremo Bahar, che programmerà di fuggire dal rifugio. Il suo piano fallisce, Sarp la scopre e Piril nota la gelosia dell’uomo nei confronti dell’ex. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le trame settimanali complete.

Kadin – La forza di una donna, trame al 28 novembre

Bahar non riesce più a sopportare la situazione che si è venuta a creare al rifugio in montagna. La tensione aumenta quando la piccola Nisan inizia a manifestare ostilità nei confronti di suo fratello, dopo che lui si è lasciato andare a qualche gesto affettuoso con Piril.

Tutto questo spinge la protagonista a programmare una fuga. Dopo aver preso accordi con Arif, la donna sveglia i suoi figli nel cuore della notte. I suoi piani vengono però scoperti da Sarp, che la sorprende e minaccia Arif. Tra i due uomini c’è uno scontro, che potrebbe degenerare qualora gli uomini di Sarp decidessero di intervenire.

Preoccupata per l’incolumità di Arif, Bahar lo implora di andarsene, rinunciando alla fuga. La scena viene però osservata da Piril, che non può fare a meno di notare come – nei gesti del marito – si celi un sentimento di gelosia nei confronti dell’ex moglie.

Bahar sconvolta nelle prossime puntate La forza di una donna

Sarp e Bahar, credendo di essere da soli nella stanza, affrontano la situazione. Lui le rivela i motivi che lo hanno spinto a separarsi da lei e dai figli, lasciando la donna profondamente scossa. I due non immaginano che qualcuno sta ascoltando non visto la loro conversazione.

La forza di una donna, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Enver inizia a lavorare da un fruttivendolo, ma racconta ad Hatice di aver trovato un impiego in uno studio medico. Nel frattempo Idil si trasferisce a vivere con la coppia. Il rapporto tra Idil e Sirin si fa sempre più teso, nonostante gli sforzi di Hatice ed Enver di stemperare i conflitti.

Hatice riceve una proposta di lavoro: Emre è rimasto senza un dipendente e propone alla donna un impiego a tempo pieno. Lei accetta.