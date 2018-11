Torna Kings of Crime 2, il programma di approfondimento condotto da Roberto Saviano sul Canale NOVE: ecco le anticipazioni della prima puntata

Tutto pronto per il ritorno in tv di Roberto Saviano. Lo scrittore e giornalista torna al timone della seconda edizione di “Kings of Crime 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini.

Kings of Crime 2: quando inizia

Al via da mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 21.25 circa in prima serata sul Canale NOVE la seconda edizione di Kings of Crime, il programma d’approfondimento condotto da Roberto Saviano e dedicato ad alcuni crimini famosi. Prodotto da ZeroStories e ITV Movie per Discovery Italia, l’edizione 2018 è composta da tre puntate speciali.

Tre interviste esclusive e assolutamente inedite che vedranno Saviano affrontare tre crimini che hanno segnato la storia del nostro Paese. Ecco i protagonisti delle tre puntate: la prima intervista è Felice Maniero, capo della Mala del Brenta, poi toccherà ai tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese ed infine a Joe Piston, conosciuto come Donnie Brasco, l’ex agente dell’FBI.

Kings of crime puntate: mercoledì 14 novembre 2018

La prima puntata di Kings of Crime 2 di mercoledì 14 novembre vedrà Roberto Saviano intervistare Felice Maniero, conosciuto come Faccia d’Angelo. L’uomo è stato per circa venti anni il capo dell’organizzazione criminale detta ‘Mala del Brenta’, l’unica mafia autoctona settentrionale, che tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90 ha terrorizzato il Nord-Est con rapine, furti, traffico di droga.

Durante quegli anni nessun criminale poteva entrare nella Regione del Veneto senza il lasciapassare di Felice Maniero, che trattava da pari a pari con i boss più potenti di Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta.

Evaso da due carceri di massima sicurezza, condannato per associazione mafiosa e sette omicidi, Maniero era noto anche per la sua passione per la bella vita, trascorsa tra yacht e ville con piscina. Nel 1994 l’uomo decide di collaborare con giustizia, rivelando alcuni segreti circa la sua organizzazione.

Rivelazioni che portano l’uomo però a farsi molti, troppi nemici. A distanza di tanti anni e dopo aver scontato la sua pena, Felice Maniero vive come un uomo libero, ma con una nuova identità. Per la prima volta l’ex boss del Brenta ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista televisiva in cui ripercorre tutta la sua vita.

“KINGS OF CRIME” è un programma di Roberto Saviano e Federica Campana, scritto con Luca Monarca e con la collaborazione di Mariagiulia Bertucci e Silvia Righini. È prodotto da Zerostories e ITV Movie per Discovery Italia. Editor: Raffaello Pavesi e Andrea Nori. Regia di Riccardo Struchil. Grafica ed effetti di Diego Boffelli eRaffaello Pavesi. Produttore esecutivo per Zerostories: Isabella Papagna.