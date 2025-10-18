Ci siamo: Camila Raznovich è pronta a tornare con la nuova edizione di “Kilimangiaro“, il programma che accompagna il telespettatore nei luoghi più belli e spesso sconosciuti del pianeta. Tanti documentari per un giro del mondo tra avventure, storia e meraviglie della natura! Scopriamo le anticipazioni e la data di inizio su Rai3!

Kilimangiaro 2025 quando inizia su Rai3?

Al via da domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 16.45 su Rai3 la nuova stagione di Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich. Un nuovo entusiasmante viaggio con lo storico programma di Rai 3 dedicato alla scoperta del mondo e delle sue infinite meraviglie alla scoperta dei luoghi più affascinanti, sorprendenti e spesso poco conosciuti del nostro pianeta. Ogni puntata si preannuncia come un invito a esplorare, conoscere e riflettere, attraverso un racconto che intreccia avventura, cultura e attenzione per l’ambiente.

In questo nuovo viaggio Camila Raznovich non sarà mai sola, visto che in studio ci saranno sempre tanti ospiti d’eccezione: da viaggiatori a scienziati, da fotografi a protagonisti di storie straordinarie tutti pronti a condividere esperienze e punti di vista che ci aiutano a guardare il mondo con occhi diversi.

Kilimangiaro 2025 torna il programma di Rai3

Non solo, durante ogni puntata di Kilimangiaro 2025 spazio anche a tanti nuovi spettacolari documentari e reportage esclusivi realizzati dai migliori autori e filmmaker che condurranno gli spettatori in un giro del mondo ricco di emozioni. Spazio a servizi dedicati alla natura incontaminata, ma anche a tradizioni millenarie e comunità che vivono in equilibrio con l’ambiente. In questo nuovo viaggio possiamo anticiparvi che ci saranno servizi esclusivi dedicati ai deserti più remoti, alle foreste tropicali, ma anche alle metropoli brulicanti fino ai villaggi sospesi nel tempo.

Kilimangiaro, programma storico di Raitre, continua a raccontare la straordinaria diversità del pianeta e l’importanza di proteggerla. Un successo che si conferma di anno in anno, visto che il format è diventato oramai uno dei punti di riferimento della divulgazione televisiva italiana. Un programma capace di unire intrattenimento, conoscenza e sensibilità ecologica in un linguaggio accessibile a tutti. Il tutto impreziosito dalla conduzione appassionata, coinvolgente e curiosa di Camila Raznovich. Kilimangiaro non è solo un programma televisivo, ma un invito continuo a viaggiare con la mente e con il cuore, ad aprirsi a nuove culture e a sentirsi parte di un’unica grande casa: la Terra.

L’appuntamento con Kilimangiaro 2025 è tutte le domeniche nel pomeriggio di Rai3.