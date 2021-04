Karina Cascella, volto storico di Uomini e Donne, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lontananza dal piccolo schermo, in particolare sull’assenza dagli studi dei talk-show di Barbara D’Urso. Ormai diventata un personaggio veterano di casa Mediaset, negli ultimi anni, la Cascella si è fatta valere come opinionista dei salottini dursiani, ma nell’ultimo periodo la sua assenza dalla tv ha destato clamore unito alle reazioni più disparate del web. Riattivatasi in queste ore tra le Instagram stories, Karina ha quindi voluto rispondere ad alcuni quesiti ricevuti dai fan, senza risparmiarsi sulla sua lontananza dal piccolo schermo e dai talk di Barbara D’Urso, rivelando una svolta in corso nella sua vita.

Karina Cascella si apre su Instagram

Nelle ultime ore, incalzata dalle nuove domande ricevute dagli internauti sul suo profilo Instagram, tra le storie Karina Cascella ha condiviso con il web alcune curiosità e importanti progetti futuri previsti nella sua vita. Ha, in particolare, fatto sapere che tornerebbe a collaborare come opinionista tv al fianco di Gianni Sperti, come lei volto storico di Uomini e donne, per Pechino Express. E non solo. Perché, poi, incalzata da chi le ha chiesto cosa l’avesse spinta a fare tv, il volto campano ha fatto sapere che fosse in passato interessata a rendere più alto il tenore della sua vita e la sua ambizione alla fine l’ha ripagata, visto il successo riscosso da subito, come protagonista del dating-show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Negli ultimi anni, Karina Cascella si è poi imposta nel jet-set come opinionista fissa nei talk dursiani, ovvero Domenica Live, Live- non è la D’Urso, Pomeriggio 5 condotti da Barbara D’Urso, ma da tempo non figura più come spalla destra della conduttrice campana. Un dettaglio che ha dato vita a molti pettegolezzi, secondo cui la Cascella sarebbe in crisi con Carmelita. Voci che la stessa Cascella ha smentito categoricamente nel suo “Q&A” avviato con il web, in queste ore.

La verità sulla collaborazione con Barbara D’Urso

Tra le nuove Instagram stories, Karina Cascella ha quindi smentito le voci che la vedono in crisi con Barbara D’Urso, in termini di collaborazione in tv.

“Ci tengo molto a rispondere a questa domanda – ha fatto sapere, in risposta ad un quesito del web sulle malelingue esplose in rete sul rapporto con Carmelita-, la risposta è assolutamente no. Barbara con me è sempre stata super carina, è una donna gentile e disponibile. Non si stanca mai e ha tutta la mia stima. Sono io che sono stanca di vedermi in quella veste, che sicuramente fa parte del mio essere, ma non di certo di tutto ciò che sono. Mi piacerebbe mostrare anche altro. O anche solo staccare un attimo, concentrarmi sulla mia nuova attività e poi si vedrà”.

Dopo la storia scritta, poi, Karina Cascella ha rimarcato la sua verità in un filmato registrato sempre tra le storie, spiegando di essere stufa del ruolo coperto per anni in tv come personaggio polemico, per poi sorprendere il web svelando la svolta in atto nella sua vita. Ovvero la Cascella ha in cantiere l’apertura di un’attività imprenditoriale: “Sono stufa, tutto qua… voglio partire con il ristorante, speriamo”. Che Karina Cascella voglia ritirarsi dalla tv? Intanto, la diretta interessata su Instagram ci tiene a candidarsi come concorrente per Ballando con le stelle: “Almeno così mostrerei un altro lato di me… reality non ne faccio più, basta litigare!”.