E’ entrato a Uomini e Donne Over per corteggiare Gemma, ma la conoscenza è finita nel peggiore dei modi. Cosa è accaduto dietro le quinte? Come vorrebbe rispondere ad Armando dopo le pesanti accuse che gli ha rivolto? Lo abbiamo chiesto direttamente a Juan Luis Ciano nella nostra intervista in esclusiva. Ecco cosa ci ha raccontato.

Juan Luis Ciano intervista esclusiva: l’ingresso a Uomini e Donne

Quando ha deciso di andare a Uomini e Donne Over e di corteggiare Gemma?

Volevo conoscere questa persona, ulteriormente più grande di me, ma avendo avuto già esperienze, volevo capire come mi sarei trovato con lei, una donna che palesemente era sofferente. Pensavo di trovare una persona che avesse un minimo di sensibilità e profondità, ma non è stato così.

In che rapporti siete rimasti dopo la trasmissione: avete avuto modo di chiarirvi?

No, assolutamente no. Non mi ha dato la possibilità di spiegarmi prima della trasmissione e non mi è sembrato il caso di spiegarmi o cercare di capirci anche dopo quello che ha detto all’interno del programma.

Cosa l’ha delusa di più di tutto?

L’ipocrisia e le bugie.

Se l’avesse davanti ora cosa vorrebbe dirle?

Nulla, perché è una persona di cui comunque non ci si può fidare. E’ una persona che tra fuori e dentro la trasmissione mostra due atteggiamenti completamente diversi. Ci sono in lei due persone completamente diverse davanti e dietro la telecamera.

Juan Luis vs Armando Incarnato: nessuna pace

C’è qualcun’altro del programma condotto da Maria De Filippi che l’ha delusa o particolarmente colpita in negativo?

No. L’unica persona che mi ha potuto colpire in negativo è stato il signor Armando Incarnato.

Con lui ha avuto modo di chiarire?

No, con lui no. Incontrai la sorella per chiederle come si era permessa di fare tutto quello che aveva fatto perché sa che non è vero che io la molestavo e nemmeno che lei ha la metà della metà dei mie anni. Quest’ultima in quell’occasione mi disse che il fratello l’aveva indotta a fare questa cosa, anche a sua insaputa, e che lei con il fratello non si sentiva più.

La cosa con Armando si è chiusa così quindi?

Cosa devo dire ad Armando che è stato con me una persona spregevole e che ha fatto in modo di farmi uscire dalla trasmissione sputt**** in quel modo?

Non c’è modo dunque che vi chiariate anche lontano dalle telecamere e che poi torniate entrambi in trasmissione per raccontare l’accaduto ed evitare così di lasciare un argomento in sospeso? Lei vorrebbe tornare in studio?

Non credo proprio. La redazione mi ha chiesto se qualora loro mi avessero richiamato io sarei stato pronto a tornare e io ho dato la mia disponibilità. Fino ad ora, però, non mi hanno chiamato. Se io devo chiamare per andare a conoscere altre donne, non vado.

Non ha visto nessuna signora del parterre femminile che potesse piacerle o quantomeno incuriosirla?

Una persona che mi incuriosisce è Valentina M. Non mi pare una persone double face, una persona con una doppia personalità.

Juan Luis, fra Tina e la corteggiatrice misteriosa: chi gli mandava fiori?

E’ riuscito a scoprire chi le mandava fiori in gran segreto?

Proprio no!

Lanciamo un appello affinché la persona si faccia avanti?

Magari! Non ho avuto il piacere di sapere chi mi mandava i fiori. Nessuno me lo ha detto. Anzi, dirò di più, Gianni mi ha detto che me li mandavo da solo o che era qualcuno di Napoli, ma non credo proprio!

Diciamo quindi che oltre ai regalini di Tina, dobbiamo scoprire, insieme ai nostri lettori, chi le mandava gentili omaggi in camerino.

Ecco, l’unica persona che è stata vera nei miei confronti è stata solamente Tina Cipollari.

Ha avuto modo di risentirla?

No, assolutamente. Non ho più sentito nessuno.

Ha trovato, lontano dalla trasmissione una compagna o è ancora in cerca?

No. Sono ancora single.

Un futuro in tv per Juan Luis?

Vorrebbe partecipare invece ad altre trasmissioni?

Sicuramente !

Quale programma televisivo le piacerebbe di più? Un reality come il Grande Fratello Vip, un talent, ecc, ecc … ?

Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe tantissimo, ma anche qualsiasi altro tipo di show, non specifichiamo, teniamoci aperte tutte le porte.

Ha avuto qualche contatto?

Mi hanno chiamato persone per andare in vari locali in diverse zone d’Italia, ma ho rifiutato tutti gli inviti. Non sono andato da nessuna parte.

Il fatto che l’abbiano cercata in tanti è ottimo. Nonostante tutte le polemiche ha avuto un riscontro positivo dal pubblico?

Si grazie a queste telefonate, a queste richieste di presenziare a diversi eventi, ho constatato che le persone mi stimavano e mi volevano bene nonostante tutto. Sono numerose le persone che mi hanno dimostrato affetto. Nel mio Instagram rimangono quasi sempre circa 28 mila followers. C’è anche però una gran parte di persone che su quel social usano parole veramente indegne. Persone che forse hanno problemi nella loro vita per comportarsi in quel modo nei mie confronti. Io però non ho fatto nulla di male. Sono andato a Uomini e Donne solo per conoscere questa persone. Conoscerla, per me, voleva dire capire questa persona chi era. Purtroppo non mi hanno dato nemmeno il tempo perché in un mese e mezzo non si riesce a conoscere una persona. Oltretutto questa persona non si è fatta conoscere, con me voleva avere solo un rapporto fisico e questa cosa a me non andava. Per il resto non è vero nulla di tutto quello che hanno detto. Non volevo portarla qui a Napoli per guadagnare sfruttando il suo nome. Questa è una cosa indegna che mai avrei fatto nella mia vita. Molte persone che io conosco l’aspettavano a casa, avrebbero preparato pranzi e cene per lei e per me, per conoscerci e per permetterci di trascorrere bei momenti in allegria. Lei però non è voluta venire, e ha sbagliato. In tanti così sono rimasti delusi. A Napoli mi conoscono in molti e mi vogliono davvero bene.

Juan Luis Ciano e i sassolini nella scarpa: da Armando Incarnato a Samuel

C’è qualche sassolino dalla scarpa che vuole togliersi?

Vorrei specificare che io non sono così come mi hanno descritto. Nel parterre femminile Simonetta ed Aurora mi hanno dato il loro numero telefonico, ma io non ho mai accettato. Volevo concentrarmi solo su Gemma e conoscere lei. Quando poi è giunto il momento in cui Gemma ha fatto e detto quello che sanno tutti, la gente si è tirata indietro. La stessa Simonetta ha detto che io addirittura ero un uomo troppo elegante per lei. Quindi siamo nell’inverosimile. Per questo ho capito che nella trasmissione non ero più gradito e che dovevo andare via.

C’è qualcuno nel parterre maschile con cui ha stretto amicizia, qualcuno che l’ha sostenuta?

Con tutti ho fatto amicizia, tutti mi volevano bene, tranne: Jean Pierre e Samuel. Quest’ultimo si è permesso addirittura di copiare la mia fotografia e di contattare con un numero nuovo, importunandola, Simonetta facendo finta che fossi io. Io gli chiesi in trasmissione perché avesse fatto finta, avesse fatto tutto ciò. Samuel mi risposte solo che ero una persona molto importante. Ricapitolando le tre persone sono: Jean Pierre, Samuel ed Incarnato che fa tanto il puritano, quando è stato per primo lui a sbagliare e ad essere una persona spregevole. Lui ha portato questa signora in trasmissione, che sarebbe praticamente la sua convivente. Io l’ho saputo a Napoli che con quella signora ci convive. Lei non è d’accordo che lui facesse la trasmissione, ma lui l’ha convinta anche a dire che non era vero nulla, che non stavano insieme. Intanto Armando è ancora dentro al programma. Io cosa ho fatto invece per essere buttato fuori dalla trasmissione? Cosa ho fatto di così scabroso? A Ponticelli lo sanno proprio tutti, tutti, che lui sta con quella persona. Io ho ho mandato alla redazione dei messaggi che ho ricevuto dove si evince che la signora è stata forzata a dire che Armando l’aveva costretta ad andare in trasmissione per smentire la loro relazione. La redazione di Uomini e Donne non mi ha ricontattato in nessun modo. Non ci hanno proprio pensato. Non hanno fatto niente. Io comunque penso di aver sopportato veramente tanto da Armando.

Qualora dovessero ricontattarla per tornare a Uomini e Donne Over e ci fosse ancora Armando in studio non tornerebbe?

Io ci rientro anche, però con una visione delle cose completamente diversa da come sono entrato in trasmissione. Sarò comunque sempre io, perché, sono sempre stato me stesso e lo sarò sempre. Non ho nulla da nascondere. Non ho fatto nulla di male. Sono solo, ho tanti amici, ma sono solo in generale, non ho una compagna. Sono quindi andato in trasmissione pensando di incontrare una persona che mi potesse dare qualcosa a livello di sentimenti, ma non è stato possibile. Per essere proprio chiari penso che quella persona non abbia nulla da dare, la sua vita è quella di presenziare in una trasmissione e basta. Non ha nessuna intenzione di trovare nessuno.

Vuol dire che Gemma sia più legata alla poltrona che al resto?

Si non ci sono dubbi.

Sa che c’è gente che addirittura ha scritto in trasmissione per chiedere il mio ritorno?

C’è caso quindi che magari più avanti la richiamino !

Non credo, fino adesso non l’hanno fatto. Mi hanno detto però che Gemma ancora parla di me. Non so se sia vero perché al momento non seguo il programma, ma mi hanno riferito che l’altro giorno ha parlato nuovamente di me.

Sì, Tina e Gemma stanno discutendo in queste puntate sugli ex amori di Gemma. La Cipollari vuole sapere da tutti gli ex la verità su cosa c’è stato fra loro e la dama torinese, andando ad indagare soprattutto a livello fisico. Si parla dunque di tutti gli ex di Gemma e di baci o non baci, o addirittura di approcci fisici più importanti. Tina ha più volte accusato Gemma di aver puntato tutto sull’aspetto fisico, o meglio sul contatto fisico

Così è. Il bacio alla francese, il fatto che comunque nell’albergo abbia voluto stare insieme a me fisicamente …. Non era il contatto fisico l’obiettivo finale che avevo entrando in trasmissione. Si è posta con me in un modo sbagliato, non ha creato con me i presupposti per avere un rapporto anche fisico, anche un solo bacio alla francese. E’ stata lei a creare tutto questo. Io volevo conoscerla davvero, ma prima conoscerla e poi passare al resto.

Un bilancio della sua esperienza?

Quando sono andato in trasmissione non pensavo nemmeno di rimanerci. Poi ho avuto un grande successo, ero ovunque sul web, sul giornale, e nell’ultima puntata di dicembre abbiamo toccato il picco di share, lo share più alto di tutti i tempi, insomma la mia presenza ha dato possibilità che il programma venisse visto maggiormente. Ci sarà un motivo. Io non mi voglio vantare di nulla, ci tengo a sottolinearlo. E’ che non mi spiego come mai non sia potuto rimanere e come mai mi abbiano messo alla berlina.

Ci tengo a precisare che in redazione ero andato a chiarire di non essere un dentista, ma un tecnico dentista per togliere ogni dubbio a chiunque. Armando però in trasmissione mi ha accusato dicendomi che mi spacciavo per medico e non era vero. Come mai però nessuno ha detto che io avevo voluto specificare la verità, che io avevo indicato precisamente la mia professione? Che non avevo millantato nulla. Oltretutto non faccio più niente da quando mia figlia è morta. Dopo questo grave lutto mi sono auto-distrutto. Avevo uno studio sì, ma se questo studio è stato chiuso è stato chiuso perché dopo il lutto non me la sentivo più di fare nulla. In trasmissione sono stato accusato anche di altro, il pezzo è stato per fortuna tagliato, ma vorrei sottolineare di essere una persona che ha vissuto una vita difficile, che dopo il lutto si è auto-distrutto, mi sono chiuso in me stesso e purtroppo non ho avuto più voglia di vivere. Ed oggi ho tanto ancora da dare!