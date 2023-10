Le immagini di Jennifer Lopez che indossa le creazioni del marchio italiano Intimissimi le ricordiamo tutti. In tv ma anche sui tabelloni esposti in diverse città, la bellezza di Jennifer Lopez ha fatto girare la testa non a pochi. Quello che molti non sanno però, è che dietro una delle campagne pubblicitarie di maggior successo, quella di Intimissimi dello scorso anno appunto, c’è una delle aziende leader dell’advertising e campagne integrate: Think Cattleya, leader internazionale sul mercato e che fa parte della celebre casa di produzione italiana.

Jennifer Lopez e Intimissimi ancora insieme: spot realizzato da Think Cattleya

Think Cattleya, leader internazionale sul mercato dell’advertising e campagne integrate – firma per il secondo anno consecutivo la produzione della nuova campagna fotografica e video del celebre brand Intimissimi con protagonista Jennifer Lopez al via ufficialmente oggi.

Un lavoro di sinergie produttive e creative tra Think Cattleya, Intimissimi, Jennifer Lopez e il Creative Director Riccardo Ruini ha portato a far uscire l’attesissimo nuovo singolo “This Is Me…Now” direttamente con la campagna. “This Is Me…Now” è anche il nome della collezione creata dall’artista in esclusiva per il brand, una linea premium in limited edition disponibile online e nei negozi Intimissimi. Un’inclusione senza precedenti per il marchio che ha così creato un’esperienza in grado di coniugare moda, musica ed Empowerment in una narrativa originale.

Sotto la direzione creativa di Riccardo Ruini, con la visione del regista Francesco Carrozzini e l’obiettivo del fotografo Norman Jean Roy, la campagna cattura la vera essenza dell’intimità femminile in un’atmosfera delicata e onirica.

La trama dello spot

I video svelano l’artista mentre, nel pieno del suo processo creativo, dà vita al suo nuovo singolo e alla sua prima collezione di lingerie, condividendo il suo punto di vista sull’importanza di esprimere in piena libertà la sua idea di femminilità e ribadendo il suo gusto per il design e l’artigianalità, propri di Intimissimi.

Le dichiarazioni di Monica Riccioni, CEO Think Cattleya

“Per Think Cattleya è stato un privilegio rinnovare la collaborazione con un brand di eccellenza come Intimissimi – dichiara Monica Riccioni, CEO Think Cattleya – Si tratta di un ulteriore attestato di stima e fiducia, a dimostrazione della forza del nostro team che negli anni ha sviluppato una capacità di storytelling originale in grado raccontare le aziende, i loro prodotti e i loro valori. Siamo inoltre orgogliosi di aver lavorato questa volta con Francesco Carrozzini, proveniente dal mondo cinema che ha spesso collaborato in sinergia con la nostra factory e che, con la sua visione e la sua sensibilità nel campo della moda, ha saputo arricchire il linguaggio pubblicitario e conquistare una celebrity mondiale del calibro di Jennifer Lopez”.