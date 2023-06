Jennifer Aniston ha stupito i suoi numerosi estimatori presentandosi in pubblico con una visibile ricrescita bianco/grigia sui capelli. Lo ha fatto su Instagram e l’occasione è stata la pubblicizzazione di un prodotto per le chiome. Qual è la vera notizia? Che a differenza di quanto si potrebbe pensare, il look natural dell’indimenticabile ex Rachel di Friends non solo non ha deluso i followers, ma li ha letteralmente conquistati! Scoprite di più.

Jennifer Aniston Instagram: con qualche capello grigio resta bellissima!

Sempre bellissima e sorridente, in un video Instagram Jennifer Aniston ha mostrato una evidente ricrescita brizzolata fra i capelli color miele. Anche se su una base chiara i fili d’argento risultano meno vistosi, ad un’occhiata attenta si notano ugualmente. Non sappiamo se l’attrice abbia avuto qualche titubanza prima di girare il filmato, non potendo certamente immaginare la reazione che avrebbe provocato, ma dati i commenti entusiasti dei tanti seguaci, la bella artista americana può dirsi certamente soddisfatta.

“Rimani così” e “Jen i tuoi capelli sono un capolavoro”, sono solo un paio di esempi dei pareri estasiati che la donna ha ricevuto sul suo profilo Instagram. Insomma, Jen continua a dettare legge in fatto di moda e stile e non sarà certo qualche filo imbiancato a toglierle fascino, anzi!

Icona di stile

A 54 anni compiuti lo scorso Febbraio, Jennifer Aniston continua ad essere un’icona di stile. A piacere è soprattutto la sua bellezza acqua e sapone, un dono certo, ma anche un risultato che si ottiene conducendo una vita sana e disciplinata. La Aniston ha sempre dichiarato di essere una patita dello sport e del fitness, che pratica con regolarità, di un’alimentazione sana e della cosmetica bio.

E tra i suoi punti di forza ci sono proprio i capelli, biondo miele, lisci, sempre pulitissimi e in salute. Dite la verità, chi di voi, almeno una volta, non ne ha imitato il taglio sfoggiato in Friends e detto, per l’appunto, “alla Rachel”?