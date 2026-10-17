Mostrare l’uomo, le sue emozioni e le origini del suo carattere prima del mito, del musicista Pino Daniele. Era questo l’intento di Nicola Prosatore, regista del film ‘Je so’ pazzo‘ nelle sale dal 15 ottobre 2026. Un obiettivo che è riuscito in pieno immergendo lo spettatore nel mondo di Pino Daniele, da quando era bambino a quando con tutto se stesso inizia a fare musica. Da segnalare la bravura di tutto il cast: da Massimiliano Caiazzo a Mariasole Pollio, passando per uno splendido Giovanni Ludeno nel ruolo di Gennaro, padre di Pino Daniele. Scopriamo insieme la recensione del film e il finale, che ha un significato preciso.

Je so’ pazzo, il lavoro sul fisico e gesti di Massimiliano Caiazzo per interpretare Pino Daniele

Non era facile interpretare Pino Daniele, considerato da molti un mito, un esempio e il re di Napoli. Massimiliano Caiazzo però ci è riuscito lavorando molto su se stesso: non è solo il bello e dannato Carmine di ‘Mare Fuori‘, già con il personaggio di Valerio in ‘Storia della mia Famiglia‘ aveva saputo mostrare la fragilità e la sensibilità di un ruolo. Ora con Pino Daniele riesce a catturare i suoi silenzi, i suoi gesti e le sue sensazioni mostrando attraverso il suo sguardo cosa pensa.

Un lavoro che parte dalla trasformazione fisica (l’attore ha messo su oltre 20 chili) e ha imparato a suonare la chitarra. Si è immerso nella postura e nelle movenze del musicista (sebbene la voce cantata non sia la sua ma quella originale dell’artista o di Mirko Della Vecchia). Ne viene fuori il ritratto di un Pino dal carattere complesso e spigoloso, segnato fin da giovane da un rapporto tormentato con il padre e il proprio corpo.

Il film non nasconde le sue fragilità, il sentirsi “chiatto” che si riflette nel suo rapporto conflittuale con il cibo, tra momenti di rifiuto e periodi in cui mangia in modo ingordo come i friarielli. Pino Daniele all’inizio non si sente un cantante o un rappresentante della città di Napoli, di quella parte più folkloristica ed esibita.

Il rapporto di odio e amore con il padre Gennaro e la ferita dell’abbandono

In ‘Je so’ pazzo‘ volutamente si accenna solo al contesto storico e sociale della città partenopea. In primis viene mostrato l’uomo e il bambino Pino Daniele (interpretato da Salvatore D’Angeli). Da quando è al porto con suo padre e lui lo abbandona per giocare d’azzardo a quando viene scelto tra i suoi figli per andare a vivere da due signorine del secondo piano, le ‘zie zitelle’.

Una scelta vissuta da Pino Daniele come un abbandono ma che in un certo senso mostra l’amore del padre Gennaro, interpretato da Giovanni Ludeno, che lo considera più debole rispetto al fratello Carmine. Con questo gesto voleva tutelarlo date le condizioni indigenti della famiglia: sono le zie infatti che gli comprano la chitarra, gli danno una stanza e danno il via al suo sogno musicale.

Il rapporto tra Gennaro e suo figlio è un’altalena di emozioni, in cui emerge tutto il dolore interiore che prova Pino Daniele a non sentirsi apprezzato e che si riflette nella sua musica. Molto forte la scena di quando, una volta ottenuto il primo successo, lo invita a prendere un caffè insieme. Quel gesto invece si trasforma in un momento straziante. Il padre “vende” letteralmente il figlio e lo porta nella bisca dove si trova assediato da giocatori incalliti che vogliono un suo autografo e foto. Gennaro cerca in tutti i modi di approfittare della sua popolarità anche quando rivende i biglietti dei suoi concerti.

L’amore con Dorina e il prezzo del successo

Al centro della vita affettiva di Pino Daniele c’è il legame con Dorina Giangrande, interpretata da Mariasole Pollio. La storia d’amore tra i due nasce in modo casuale, dato che lei è una delle sue coriste e insieme avranno due figli. Durante il film si percepisce come Pino Daniele una volta ottenuto il successo cambi e scappi dalla sua famiglia e dalla sua città. Dorina si sente in una ‘trappola di cristallo’ e dopo il terremoto del 1981 capisce che vuole tornare dalla sua famiglia.

Una donna che ha amato molto Pino e che lo ha aiutato e compreso nei momenti di difficoltà, restando sempre nell’ombra. Mariasole Pollio, senza giudicare la donna, riesce a mostrare il suo carattere forte che la spinge alla decisione finale di mettere se stessa e la sua felicità in primo piano.

Note di merito a regia, fotografia e musica

Dal punto di vista visivo, il film di Nicola Prosatore mostra scelte stilistiche molto particolari. La regia è dinamica e fa largo uso di inquadrature in movimento: la macchina da presa ruota spesso intorno ai personaggi ed entra “dentro” la scena. La fotografia regala atmosfere vive e suggestive, da sembrare cartoline.

Sebbene la narrazione sia romanzata, il film resta fedele alla vita di Pino anche grazie al libro di Alessandro Daniele ‘Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce‘, ai racconti di Dorina, alle immagini concesse dalle Teche Rai e dall’Archivio Popolare. Il cuore resta la musica con i grandi musicisti ad accompagnarlo sul palco come James Senese e Tullio De Piscopo.

L’inizio e la scena conclusiva di Piazza del Plebiscito: il significato del finale

Il finale del film si chiude con il concerto gratuito di Piazza del Plebiscito del 1981 che ha visto oltre 200 mila persone scendere in piazza. Una scelta che potrebbe sembrare un’apertura verso un ipotetico prosieguo della storia, ma che risponde a una precisa visione del regista Nicola Prosatore: raccontare il momento esatto in cui Pino Daniele si è finalmente riconciliato con la sua Napoli, chiudendo il cerchio umano ed emotivo del suo viaggio. Pino non scappa più, è tornato nella sua città cantando in lingua napoletana. È da lì che ha inizio il mito.