L’edizione di Italia’s Got Talent 2025, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, giunge al termine. In vista della finale, che andrà in onda in diretta su Disney+ venerdì 31 ottobre alle 21:15, noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato i giudici e i conduttori del programma per farci raccontare le emozioni di questa edizione che ha regalato grandi sorprese, momenti divertenti, oltre ad alcune esibizioni che hanno toccato i cuori di tutti.

Italia’s Got Talent 2025, le interviste: Mara Maionchi e Frank Matano

Mara Maionchi di questa edizione ci racconta: “Beh, è sempre divertente. Devo dire che la curiosità di conoscere delle persone che fanno delle cose, che cantano, che fischiano, che recitano, che giocano, è sempre divertente. Devo dire che fa bene. Anzi, molte volte ho difficoltà a votare, a non votare, a dire sì, a dire no, perché alla fine tutto diventa bello”.

Frank Matano si accoda dicendo: “No, io sto al nono anno e ogni anno la cosa che più mi piace è quanto è vario. C’è questo effetto slot machine dove, a differenza magari di Talent che ha fatto Mara musicali, dove lo scontro è tra cantanti qui invece trovi il cantante, il barboncino che sta su due zampe, l’atleta che palleggia con le arance oppure il mago che fa un numero incredibile con le carte. Quindi questa varietà, per quanto mi riguarda, tiene sempre molto fresco il programma”.

A Mara e Frank chiediamo qual è il talento che vorrebbero vedere in una prossima edizione Mara ci dice: “Ma è difficile, perché devo dire che una delle cose migliori è la sorpresa. Che io non voglio immaginare qualcosa, io non saprei che cosa fare, né che cosa chiedere di fare. Però il fatto che qualcuno venga e mi mette in una buona disposizione, mi fa curiosità”.

Frank: “Diciamo che Mara per Natale non vuole sapere il regalo che scarterà. Diciamo questo è il senso. A me non è sorprendente, perché ce l’abbiamo sempre, ma i comici sono le mie performance preferite, quindi più comici possibili, mi piacciono sempre”.

Ai due giudici chiediamo poi di dirci un talento che riconoscono nell’altro. Per Mara “Frank ha tanti talenti, non ha un talento solo. Frank è simpatico e piacevole, sa recitare, sa parlare, sa inventare, è veramente bravo. Io ho grande stima di Frank, perché è proprio bravo. È bravo e forse ci deve credere di più che lui è proprio bravo, perché secondo me non ci crede ancora. Invece è proprio bravo”.

Frank rivolgendosi alla collega di banco dice: “Grazie, Mara, è un problema lo so bene”. Nel rivelarci invece quale talento vede in Mara, il giudice dice: “Mara, penso, sia una delle persone, delle mie migliori amiche, che mi ha insegnato il valore della verità. È una persona che non ha peli sulla lingua, sia mentre facciamo Italia’s Got Talent nei confronti dei concorrenti, sia nella vita di tutti i giorni. Quindi è una persona che proprio mi ha insegnato il valore di sforzarsi e di dire le cose come stanno”.

Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan

Tocca poi a Elettra Lamorghini e Alessandro Cattelan. La cantante ci rivela che per lei è stato “Super divertente. Per me questo è stato il secondo anno, più o meno conoscevo un po’ le dinamiche. C’è stato il nostro nuovo Ale, il nostro nuovo Giudice. Io ovviamente contentissima, perché adoro Ale, avevamo già lavorato insieme. Adesso siamo gli sgoccioli, cercheremo di dare il massimo per finire questa edizione. Tutto sommato super positivo, direi tutti contenti”.

Cattelan dal canto suo ci racconta: “Ottima esperienza. Abbiamo mantenuto le premesse iniziali, che erano quelle di creare un clima di festa. Noi ci siamo divertiti tra di noi, si è divertito il pubblico. Io nel mio piccolo focus group amicale, familiare, le persone che hanno visto le puntate si sono molto divertite. Credo che abbiamo fatto una buona stagione, un buon lavoro. Adesso ci godiamo il frutto di questa finale”.

Sul momento più emozionante di questa edizione, Elettra ci dice che per lei è sicuramente quello legato a “Dimitro. Il momento dell’esibizione di Dimitro è stato sicuramente super toccante. Forse non so se si notava dalla televisione, ma era proprio piccino, piccino. È stato molto carino da vedere”.

Allessando Cattelan, unendosi alla sua collega, ci rivela: “Sì, quello sicuramente è stato un momento in cui abbiamo forzato anche un po’ il regolamento di questo programma, perché avevamo già esaurito i nostri golden buzzer, però ne abbiamo dato uno in più, perché davvero lo meritava. E poi, emozionante, erano tutti i momenti in cui ho riso il golden buzzer di Elettra, che è diventato un tormentone e si era creata questa gag per cui Elettra impazziva, toccava le tette alle signore che ballavano sul palco. Io e Frank volevamo ucciderci, Mara non capiva cosa stava succedendo. A me quelle situazioni così di confusione, di goliardia, mi fanno impazzire”.

Anche a loro chiediamo di rivelarci un talento che riconoscono nel proprio compagno di banco. Elettra di Alessandro dice: “Ne ha tanti in realtà lui. Non me ne vengono in mente neanche a me. Beh, lo vedi già lui che è un talento, non so come dire. Penso che non sarebbe qui, non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto. Ma poi io, quando non lo conoscevo ancora bene, che mi invitava sui programmi, io ho sempre detto tu farai tanta strada, tu sei uno dei miei conduttori preferiti. Quindi per me lui è un talento e basta”.

Il risposta Alessandro di Elettra ci dice che per lui “È sempre stata un po’ la mia zia. Sai quella che ti dice tu, bravo! No, e lei secondo me ha il talento dell’immediatezza. Cioè ha una facilità di arrivare alle persone e di farsi voler bene dalle persone che è rara. Io sono molto più chiuso, per esempio, di primo acchito con le persone. Lei ha una facilità di entrare in contatto con le persone invidiabile”.

Aurora e Fru: conduttori di Italia’s Got Talent 2025

Dopo i giudici le nostre domande hanno avuto una sola direzione, e vale a dire Aurora e Fru, conduttore di Italia’s Got Talent 2025. Aurora ci dice che per lei questa è stata “Un’edizione ricca di risate, lacrime, distorsioni, nudità, talento. Quindi possiamo dire un’edizione esilarante”

Fru dal canto suo oltre a precisare che le nudità e il talento non erano suoi, ci dice che: “Io ho una mezza provocazione: il solito Italia’s Got Talent, ma secondo me una trasmissione del genere ha bisogno di una sua familiarità. Ha bisogno di, non so, a me il fatto che si riconfermi sempre lo stesso, mi mette pace. L’edizione è stata il solito Italia’s Got Talent, per fortuna. E’ una cosa che a me piace di questo programma, il fatto che abbia una serie di cose, non so, che sono riconoscibili, familiari, che sono sempre uguali. Mi dà un senso di famiglia, di trasmissione adatta alle famiglie, protetta, che mi mette pace. Quindi è stata, per fortuna, sempre la stessa”.

Ai due conduttori chiediamo cosa maggiormente convince i giudici a dire ok, questa persona merita il palco, merita di esibirsi. La spiegazione di Aurora è che “Una cosa che convince sempre è che quando arriva una persona, noi gli daresti due lire e poi ti sorprende tantissimo. Sono gli underdog, sono quelli che quando arrivano, si presentano in modo molto sommesso e poi magari fanno qualcosa di incredibile, perché alla fine ciò che muove il sì è sempre la sorpresa. Quindi più sono sorprendenti, più i giudici daranno con facilità il loro sì”.

Fru al discorso della collega aggiunge: “Sì, poi c’è una cosa in comune a tutti e quattro i giudici, è che in misure diverse tutti cercano talenti che abbiano una loro incredibile spontaneità non costruita, ma allo stesso tempo molto studiata. Tutti e quattro cercano questa cosa. Chi di più, c’è tipo Eletta, che invece vuole proprio solo i talenti di pancia, o Mara, che cerca un’emozione nel canto soprattutto. Tutti e quattro prediligono i talenti molto veri. Non so spiegare, ci sono le passioni vissute con un grande trasporto. Devo dire che è una cosa che si percepisce durante un’esibizione e i giudici se ne accorgono”

Anche ai due conduttori chiediamo di dirci un talento che riconoscono nell’altro. Fru di Aurora ci dice che “È la battuta più veloce dell’West, proprio ce l’ha rapidissima. La invidio, ha proprio questa capacità di fare battute subito, mi sorprende”. Aurora di Fru dichiara: “Fru conosce tutte le bandiere del mondo, ed è un talento. È un talento che gli riconosco”.