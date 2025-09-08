È ufficialmente iniziata su Disney+ la nuova edizione di Italia’s Got Talent, prodotta da Fremantle Italia e disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming. Il primo episodio è andato in onda venerdì 5 settembre e, come da tradizione, seguirà un rilascio settimanale con una nuova puntata ogni venerdì.

La prima puntata: spazio alle Audition e prime emozioni, il Golden Buzzer di Alessandro Cattelan

Il debutto ha avuto come protagonista la fase delle Audition, sempre tra i momenti più attesi del programma. Sul palco si sono alternati talenti di ogni genere, pronti a stupire la giuria con performance originali e sorprendenti.

A rendere la serata ancora più speciale è stato Alessandro Cattelan, al suo esordio come giudice in un talent show, che non ha perso tempo nell’utilizzare il suo Golden Buzzer.

Alessandro Cattelan premia Akira 100% con il Golden Buzzer

Il momento più discusso della prima puntata ha visto protagonista Akira Ohashi, in arte Akira 100%. Originario di Tokyo e 50enne, l’artista si è presentato sul palco in modo davvero inaspettato: completamente nudo, coperto soltanto da un vassoio.

Con una serie di gag esilaranti e trovate comiche sempre più imprevedibili, Akira ha conquistato non solo il pubblico ma soprattutto Cattelan, che ha deciso di premiare il suo coraggio e la sua simpatia con il primo Golden Buzzer della stagione.

Italia’s Got Talent 2025: appuntamento settimanale su Disney+

Il successo della prima puntata conferma ancora una volta la forza di Italia’s Got Talent, capace di unire risate, emozioni e spettacolo. L’appuntamento con i nuovi episodi è fissato ogni venerdì su Disney+, con tanti altri talenti pronti a stupire e regalare momenti indimenticabili.