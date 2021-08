Italia Sì – Discute, torna in tv con una nuova veste. Il programma rielabora il nome, e cambia la collocazione. Invariato invece, l’obiettivo di raccontare l’Italia, tra bellezza, curiosità, attualità, politica e cronaca. A condurlo come sempre un collaudato Marco Liorni.

Italia Sì – Discute: quando in tv il programma di Rai 1

Il rinnovato format di Italia sì – Discute prenderà il via sabato 25 settembre 2021 su Rai 1. Il programma cambia orario, andrà in onda infatti dalle ore 14.00 alle ore 16.40. Due squadre di ospiti, una per il “sì” e una per il “no”, gestite con arte da Marco Liorni, si confronteranno su temi importanti che riguardano il nostro paese. Collocato nella fascia oraria del sabato pomeriggio, il programma si scontrerà con Amici di Maria de Filippi in onda su Canale 5.

Marco Liorni: padrone di casa nel sabato di Rai 1

Da perfetto padrone di casa, Marco Liorni sarà narratore delle vicende reali che vive il nostro paese. Accanto a lui un cast funzionale ad analizzare, approfondire e affrontare gli eventi e le notizie della puntata. Non mancheranno gli spazi dedicati allo spettacolo e alla musica.

Maurizio Costanzo elogia Marco Liorni

Poco tempo fa Marco Liorni ha ricevuto una speciale investitura da uno dei decani del giornalismo italiano: Maurizio Costanzo. Sulle pagine di Libero il noto giornalista e conduttore del Maurizio Costanzo Show ha scritto: “Appena concluse le puntate di questa stagione di Italia Sì, Marco Liorni si è trasferito su RaiUno, alle 18:45, per Reazione a Catena, un game che aveva già condotto l’anno scorso. Liorni è uno di quei personaggi televisivi che sembrano nati per fare la televisione. Liorni non ce lo vedo a fare il cantante o l’attore drammatico, è bravo in quello che fa”.

Parole di elogio e di apprezzamento che Maurizio Costanzo ha voluto esprimere nei confronti del conduttore di Italia Sì – Discute Marco Liorni, che negli anni ha saputo guadagnarsi il suo spazio in tv.