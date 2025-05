E’ calato il sipario sulla terza puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 21 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 21 maggio dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. Durante la terza puntata Veronica Gentili comunica e conferma l’annullamento del televoto dopo l’abbandono di Leonardo. La puntata poi entra subito nel vivo con un confronto tra i Senior e i Giovani; le prime tre settimane dell’Isola hanno mostrato una grande differenza di spirito d’adattamento tra i due gruppi. Paolo Vallesi dei Senior fa una riflessione sulla differenza d’età e sulla mancanza di una vera e propria gavetta che possa mettere in difficoltà i giovani dinanzi ad una prova così dura. Teresanna Pugliese non è dello stesso parere e ribatte con molta decisione. Si parla poi di Mirko Frezza che ha infranto il regolamento passando il fuoco al gruppo dei giovani, mentre Mario Adinolfi punta il dito contro le donne del gruppo che in settimana sono state protagoniste di scontri e diverbi. Per il giornalista non c’è alcun dubbio: “la sorellanza non esiste” e scoppia l’ennesimo confronto.

Si prosegue con lo scontro tra Loredana Cannata e Mirko Frezza, ma spazio anche alle fragilità e difficoltà di Carly che ha avuto diversi scontri con i suoi compagni dei giovani. Infine l’abbandono di ben tre concorrenti: Camila lascia per motivi di famiglia, mentre Spadino e Nunzio lasciano il gioco stanchi e messi a dura prova dalla fame.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 21 maggio

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 21 maggio 2025.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 28 maggio 2025.

