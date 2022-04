Il consueto appuntamento del giovedì sera in prima serata su Canale 5 con L’Isola dei Famosi oggi, 21 aprile 2022, non va in onda. Per questa settimana cambia la programmazione Mediaset per quello che riguarda la prima serata del giovedì. Ecco di seguito perchè il programma condotto da Ilary Blasi non va in onda questa sera e quando torna in tv L’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi oggi, 21 aprile 2022, non va in onda: ecco il perchè

Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata, questa settimana cambia la sua programmazione. La puntata prevista per questa sera, giovedì 21 aprile 2022, de L’Isola dei Famosi 2022 non andrà in onda. Il motivo di tale cambio di programma è stato raccontato dalla conduttrice Ilary Blasi durante la messa in onda della puntata di lunedì 18 aprile 2022. Ecco di seguito cosa ha raccontato la conduttrice.

Perchè l’Isola dei Famosi non va in onda oggi? Il motivo

Ilary Blasi durante la scorsa puntata ha raccontato in diretta tv, che giovedì 21 aprile 2022 non ci sarebbe stata la messa in onda su Canale 5 della puntata de L’Isola dei Famosi. Il motivo di tale cambio di programma, come dichiarato dalla conduttrice, è legato al fatto che in Honduras arriva un altro reality, si tratta dell’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi intitolata Supervivientes.

Come successo anche nelle scorse edizioni, la produzione del reality italiano deve lasciare lo spazio, in mare e in volo, alla produzione di quello spagnolo per la realizzazione della prima puntata di Supervivientes. Ma vediamo quando andrà in onda la prossima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 con la consueta diretta dallo studio e con la conduzione di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2022: ecco quando torna in tv

“L’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2022 è solo rimandato alla prossima settimana – aveva dichiarato la conduttrice durante la scorsa puntata – il reality tornerà in onda, con la consueta diretta dallo studio televisivo, lunedì 25 aprile 2022″. A quanto pare, la programmazione de L’Isola dei Famosi subirà una variazione importante. Mediaset ha deciso di invertire la messa in onda di Big Show con quella de L’Isola dei Famosi. Canale 5 trasmetterà quindi Big Show giovedì 21 aprile, e l’Isola dei Famosi venerdì 22 aprile 2022.