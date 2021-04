L’Isola dei Famosi 2021 cambia collocazione nel palinsesto spostandosi dal giovedì al venerdì sera. Il motivo? Semplice, le puntate registrate del giovedì sera, vengono viste da meno persone. Lo share quindi crolla a differenza della puntata del lunedì sera che va in diretta.

Le puntate dell’isola dei Famosi del giovedì crollano nello share e così Mediaset, corre ai ripari

Come molti di voi sanno, da due settimane le puntate del giovedì sera, vengono registrate di pomeriggio e poi mandate in differita la sera. Il motivo è perché nello stesso giorno c’è la diretta del reality spagnolo Supervivientes che ha la precedenza sul reality italiano.

Purtroppo, le due puntate registrate e mandate in differita nel corso degli ultimi due giovedì – con uno share del 17,1% e 16,91% – hanno avuto un calo negli ascolti e quindi Mediaset corre ai ripari e sposta la puntata, stavolta in diretta al venerdì sera. Così l’appuntamento con il reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi manterrà due appuntamenti settimanali fissati al lunedì e al venerdì sera, così come è stato per il Grande Fratello Vip.

Da maggio L’isola dei Famosi si sposta al venerdì sera su canale 5

Stando a quanto si legge su FanPage, infatti, da maggio L’Isola dei Famosi slitterà la puntata del giovedì al venerdì sera. Da maggio perché l’ultimo venerdì di Aprile – il 30 – andrà in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera lo show con Pio e Amedeo che ha fatto un boom di ascolti.

Perché Supervivientes, ha la precedenza su L’Isola dei Famosi

In realtà non c’è nessuna precedenza, ma il motivo è da ricercare nel fatto che l’Italia ha già una serata di punta in diretta, che è il lunedì. Mentre Supervivientes, benché abbia altre 3 serate dedicate al reality, in diversi canali, Conexión Honduras (Telecinco), Tierra de Nadie (Cuatro) e Última hora” (Telecinco) non avrebbe nessuna serata di punta per la diretta. Motivo per cui il giovedì è lasciato agli spagnoli.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021 è fissato dunque al lunedì e al venerdì sera in prima serata su canale 5.