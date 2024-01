Irama è pronto a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Tu no”. Come racconta lui stesso, durante la conferenza stampa di questa mattina a Milano, subito dopo il Festival ha in programma un nuovo album, uno speciale concerto-evento e un tour nei palazzetti d’Italia.

Irama a Sanremo 2024: “A Maria De Filippi il brano è piaciuto”

Questa volta sul palco del Teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2024, Irama ha deciso di portare in primis la sua musica, lasciando meno spazio a quelli che possono essere i look e i fronzoli che solitamente accompagnano la performance musicale di un cantante.

Al cantante, nato artisticamente nella scuola di Amici di Maria De Filippi, abbiamo chiesto se Maria ha ascoltato il brano e cosa pensasse della canzone: “A Maria le voglio molto bene, a livello personale ogni tanto i sentiamo. Ancora oggi le mando qualche canzone. le faccio sentire quello che sto facendo. Mi piace confrontarmi con lei. A livello personale è una persona molto schietta, molto sincera. Non c’è bisogno che lo dica io, le persone lo sanno. Ancora oggi mi confronto con lei. Le ho mandato la canzone: le è piaciuta molto. Questo mi ha fatto molto piacere, ci siamo scambiati dei messaggi. È bello, come due persone che si ripetano e si vogliono bene”.

Il brano in gara dal titolo “Tu no”

Durante la conferenza Irama racconta che il soul e il country sono i due generi musicali che troviamo nel brano Tu no, testo in gara a Sanremo 2024 dal 6 al 10 febbraio. Il brano parla del tema della mancanza e ha alcuni tratti autobiografici. L’artista non ha voluto svelare l’identità della persona a cui si rivolge nel testo. “Lei capirà quando lo ascolterà”, ha dichiarato. “Mi interessava soprattutto trasmettere la mancanza, la distanza che provavo”, ha poi aggiunto.

Irama con Riccardo Cocciante nella serata delle cover

Per la serata delle cover quella con i duetti con artisti ospiti, Irama duetterà con Riccardo Cocciante sulle note di Quando finisce un amore brano che quest’anno festeggerà i suoi 50 anni di storia musicale. Sulla scelta di Cocciante Irama racconta di aver scelto lui e il suo singolo del 1974 “per una sorta di continuità nel proporre l’emotività del brano Tu no, che porta in gara, ma in un’altra maniera”. Irama considera Cocciante “Maestro dell’emotività”, così come lo è il brano Quando finisce un amore.

Il nuovo disco

Irama non ha potuto dare ulteriori dettagli riguardo al live post Sanremo e alla tournée. Annuncerà location e date del tour prossimamente. “Stiamo lavorando”, ha dichiarato. Il cantante si sbottona un po’ di più parlando del prossimo disco di inediti, che seguirà il progetto con Rkomi No stress. L’album, di cui non si conosce ancora il titolo e nemmeno la pubblicazione, abbraccerà il gospel, il soul e il country e, conterrà tracce nate negli Stati Uniti, ma anche quelle che il cantautore ha scritto stando in Puglia, dove circondato dalla natura, riesce a trasformare in musica le sue emozioni. “L’uomo ha perso la connessione con la natura che per me è fondamentale, invece. Ricordo che mio nonno capiva quando stava per piovere osservando la natura”.