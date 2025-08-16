La soap turca Io sono Farah (Adim Farah) non si ripresenta all’appuntamento con i fans lunedì 18 agosto. Contrariamente a quanto previsto inizialmente dai vertici di Cologno Monzese infatti, la pausa estiva per la serie tv non si limiterà alla settimana di Ferragosto, ma sarà prolungata probabilmente fino a settembre.

Io sono Farah: la “grande assente” nel palinsesto Mediaset

Con l’aggiornamento del palinsesto Mediaset per la settimana dal 18 al 24 agosto, è emersa una grande assenza: Io sono Farah non compare infatti, neppure nei prossimi giorni. La decisione di sospendere Io sono Farah ancora per un po’ – giunta nelle ultime ore dai vertici di Cologno Monzese – ha suscitato molto malumore nei fans della dizi turca di Canale 5.

Dopo aver annunciato che la serie si sarebbe assentata dal palinsesto nella settimana di Ferragosto, è giunta la notizia che la programmazione sarà sospesa ulteriormente. Il mese tipicamente dedicato alle vacanze, vede infatti molte famiglie fuori casa, e i vertici di Cologno Monzese non vogliono rischiare di mandare in onda episodi che racchiudono momenti chiave proprio in un periodo di grandi assenze.

Mediaset sospende Io sono Farah ad agosto

Quando tornerà su Canale 5 con nuovi episodi inediti? Stando alle ultime indiscrezioni la serie tv turca dovrebbe ripresentarsi all’appuntamento con i fans a settembre.

La serie rivelazione con protagonista Demet Özdemir, che ha saputo conquistare milioni di telespettatori fin dalle prime battute, si prepara a tornare e tenerci ancora con lo sguardo incollato davanti al teleschermo. In queste poche settimane di programmazione infatti, ha già dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per catturare l’attenzione del pubblico italiano, arrivando a sfiorare il 25% di share.

Cosa vedremo al suo posto?

Come ingannare l’attesa per i nuovi episodi inediti Io sono Farah? La programmazione della rete ammiraglia Mediaset continuerà a proporre un maxi-appuntamento con un’altra dizi turca: If you love. Saranno le vicende della “cugina” a tenerci compagnia nei caldi pomeriggi d’agosto.

Gli appassionati di serie turche poi, potranno sempre contare sulla presenza quotidiana de La forza di una donna, che non si ferma e prosegue il suo cammino verso un finale che promette di tenerci con il fiato sospeso.

Per quanto riguarda invece il ritorno di Io sono Farah, la momento non abbiamo notizie certe. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.