Ultima puntata di “Viva Rai2” ricca di ospiti e sorprese per Fiorello. Il conduttore ha infatti chiuso con successo l’ennesima stagione del programma che tiene compagnia agli italiani alle prime luci dell’alba. Vediamo insieme cosa ha risposto Fiorello alle nostre domande sul suo futuro.

Intervista a Fiorello, mattatore di Viva Rai2

Noi di SuperguidaTv eravamo presenti all’ultima puntata di Viva Rai2 che si è tenuta giovedì 10 maggio 2024 e che ha visto la presenza di Amadeus, Jovanotti e di Ultimo. Fiorello ci ha raccontato cosa ha provato:

C’è talmente tanta confusione che non riesco a pensare. Perché quando inizi una cosa così e guardi i numeri, dici: ‘quando è che finiamo? Il 10 maggio’. Ed era appena l’inizio di ottobre, perché noi abbiamo cominciato a ottobre dal Bar Ricci, che abbiamo fatto il riscaldamento con pioggia e freddo. Ci domandavamo e mo come arriviamo a maggio? Sopratutto quando abbiamo finito la prima settimana, e ora cosa ci inventiamo per la prossima? Sembra quasi impossibile fare una cosa così tutti i giorni, invece alla fine ci siamo arrivati.

Ci hai abituato ad avere sempre sorprese in ogni puntata. Il gran finale ha superato le aspettative.

Il gran finale è stato un gran finale. Ultimo dallo stadio ma sopratutto Jovanotti che torna dopo 10 mesi di inattività. Veramente averlo qua, soprattutto con quello che ha fatto, avete visto il salto mortale che è riuscito a fare, doppio carpiato. E poi ovviamente Amadeus, l’amico di una vita che non manca mai nei momenti importanti. Gli ‘amarello’, non so cosa abbiamo fatto al semaforo, io non vedevo e sentivo niente. Ad un certo punto mi sono ritrovato dentro un autobus che era il 9 pensa, l’autobus numero NOVE, sembra quasi che lui l’abbia fatto apposta.

Cosa è per te l’amicizia con Amadeus? Ci sarà un programma con lui?

L’amicizia con lui è una fratellanza. No, invenzioni giornalistiche (ride, ndr). Oggi è 10 maggio, da domani spengo pure il telefono ho bisogno di staccare. Sono in video consecutivamente, se mettiamo il Sanremo di Baglioni, non mi sono mai fermato. Con dentro uno spettacolo teatrale con duecento date, sei Sanremo, Viva Raiplay con il lancio della piattaforma, più due edizione di VivaRai2, credo che adesso bisogna sparire un po’.

Ora ti puoi dedicare al tuo vero e unico contratto con…

No ragazzi, divano. Il claim, non so se avete visto il filmato finale: ci si vede alla prossima idea che può essere pure tra una settimana, tra 15 giorni, tra sei mesi, può essere fra un anno, fra due anni o può essere mai. Dipende. In cuor mio desidero che venga una bella idea perché se non ci sono le idee è inutile stare in tv. Devi tornare in tv quando hai una bella idea.

Aiuterai Carlo Conti per il prossimo Sanremo?

No, sarebbe una cosa che strategicamente chiunque direbbe di no dopo sei Sanremo devi solo non tornarci più almeno per… sempre.

Hai preso in giro tutti, anche i vertici Rai.

Come è giusto che sia. Ho avuto censure? Credo che si sia capito, nessuno è venuto qui a dirmi questo non lo puoi dire, abbiamo detto di tutto e di più. Ieri su Roberto Sergio, cosa dovevo dire di più di quello che ho detto? Qui abbiamo avuto sempre libertà assoluta. Posso dire una cosa? Io in Rai ho avuto sempre libertà con qualsiasi governo, non c’è stata mai un’ingerenza, una telefonata.

Andresti al Nove per una serata con Amadeus?

Prima fammi riposare, poi dopo… Se fosse domani la serata, direi di no.

Cosa diresti ad Angelina Mango in finale all’Eurovision?

In bocca al lupo, domani sarò lì: divano ed Euro – Festival.