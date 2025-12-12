Con l’arrivo del periodo natalizio si è rinnovato anche l’appuntamento ideato dal make-up artist Simone Belli, che da oltre dodici anni rappresentava un vero rito delle feste per chi desiderava valorizzarsi, risplendere e vivere un’esperienza dedicata alla bellezza. Un momento speciale per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera magica di dicembre, tra trucchi luminosi e styling d’effetto. Martedì 9 dicembre, gli spazi del Mediterraneo al Maxxi, all’interno del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si sono trasformati in un incantevole giardino immaginario. In quel contesto suggestivo, Belli ha presentato la sua nuova collezione make-up, immersa in un mood onirico. L’edizione di quest’anno del Christmas Beauty Day è stata un omaggio all’essenza, capace di intrecciare gioia, nostalgia e speranza in modo leggero e quasi fiabesco. All’evento hanno preso parte numerose personalità del cinema e dello spettacolo. Tra loro Óscar Muñoz Morales, Anna Safroncik, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Margherita Buy, Serena Rossi, Aurora Giovinazzo, Barbara Ronchi, Carolina Crescentini, Euridice Axen, Vittoria Puccini e molte altre.

Intervista esclusiva al make up artist Simone Belli

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Simone Belli che ci ha parlato così del suo evento: “Quest’anno il tema dell’evento è la magia. Il trucco è una magia, la novità sta nel cercare di vivere la parte un po’ più fanciullesca di ciascuno di noi, quella parte che abbiamo dimenticato. L’importante è saper brillare ma non di pailettes e di cristalli ma di quello che ciascuno vuole essere. Ho passato la vita a fare quello che gli altri si aspettavano da me ma ora ho detto basta. Il mio motto per le donne è “siate la musa di voi stessi”. Occhi in primo piano, sguardo profondo, intenso, misterioso perché le donne vogliono sognare e sono stanche della perfezione. In un momento in cui la moda è in crisi, il trucco detta le regole”.

Simone Belli condivide i suoi suggerimenti per un make-up natalizio che unisce luminosità ed eleganza, ideale per esaltare lo sguardo durante le feste: “Il kajal è protagonista insieme agli illuminanti. Si passa dalla vigilia natalizia in cui l’occhio è intenso, lo smokey perfetto ma un po’ glow, un po’ matte. A Natale invece consiglio un trucco soft, poco sfumato mentre a Capodanno ribellione totale con glitter a gogo ma ormai le donne hanno imparato a farlo con eleganza”.

Il make up artist svela poi le tendenze per il trucco del 2026: “Nel 2026 il bianco la farà da padrone. Lo trovo un colore insolito, consiglio di partire dal bianco come colore base e di abbinare poi eyeliner da colori decisi o con degli smokey intensi”. Belli si fa un augurio personale: “Mi auguro di realizzare dei progetti che non hanno a che vedere con il mondo dello spettacolo e di vivere questa nuova vita collegata a quella che ho”.