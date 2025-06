Elena D’Amario brilla sul red carpet di “Elio” il nuovo film d’animazione targato Disney Pixar in uscita nelle sale il 18 giugno. “Elio” racconta la storia di un ragazzo solitario che, dopo aver perso i genitori, viene accolto dalla zia Olga, una donna premurosa ma un po’ eccentrica. Pur circondato dall’affetto della nuova famiglia, Elio fatica a sentirsi a casa nel mondo. Con la testa tra le stelle e il cuore colmo di domande, sogna che un giorno delle creature extraterrestri vengano a portarlo via.

Elena D’Amario, intervista esclusiva al giudice del serale di Amici 24

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Elena D’Amario che proprio il 17 giugno ha festeggiato il suo compleanno. La ballerina e giudice di Amici ha sottolineato l’importanza degli affetti nella sua vita: “Dico sempre che la casa non è la struttura ma sono le persone. Sentirsi a casa con le persone che ti circondano è importante”.

Per Elena D’Amario è stato un anno importante in quanto per la prima volta è stata giudice del serale di Amici. In merito a questa esperienza, ha rivelato: “E’ stata un’esperienza che ho vissuto bene, con grande responsabilità e sempre con quell’empatia e quella gentilezza che sono importanti soprattutto nel rapporto con i giovani che hanno un sogno”. Alla domanda diretta se Elena ripeterebbe questa esperienza risponde: “Assolutamente sì”.