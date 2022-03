E’ stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro è arrivata quasi in finale ma è stata penalizzata al televoto. L’ex Miss Italia aveva legato molto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli ma i rapporti si erano poi incrinati. Ad oggi, Manila ha rivelato di essere riuscita a recuperare con Soleil mentre con Katia sembra che le possibilità siano azzerate.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Manila ha infatti rivelato di essere rimasta delusa per alcuni video che ha visto una volta uscita dalla casa. Un bilancio positivo quello di questa esperienza al GF, anche se non sono mancati i momenti complicati. Manila ha ammesso di aver pensato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Parlando dei concorrenti di questa edizione, Manila ha speso parole di stima nei confronti di Miriana Trevisan. L’ha incoronata come il personaggio più vero di questa edizione. Tra gli strateghi invece menziona i ragazzi che sono entrati in corsa. Manila si riferisce soprattutto a Gianluca Costantino. L’ex concorrente del Gf Vip ha poi espresso il suo parere sulle coppie che si sono formate nella casa e sui Jerù ha sentenziato: “Jessica era molto presa mentre Barù voleva solo amicizia. Avrei augurato a Jessica che potesse nascere qualcosa anche perché Barù è la persona più simpatica di questo mondo. Nella casa, Barù mi aveva detto chiaramente che non avrebbe voluto una storia con Jessica né all’interno né all’esterno della casa. Credo invece che quando ci sia un’attrazione sia difficile gestirla”.

Nelle scorse settimane, Manila aveva annunciato in una diretta Instagram di essere stata bloccata da Clarissa Selassiè sui social anche dal profilo della sorella Lulù. Un comportamento che l’aveva rammaricata profondamente. Proprio ieri però è successo qualcosa di inaspettato. E’ stata Manila a rivelarcelo: “Dopo quelle mie dichiarazioni, Lulù mi ha sbloccato su Instagram e mi ha scritto. Ci siamo sentite ieri al telefono e ci vedremo in settimana. Mi dispiaceva anche perché chi ha portato in finale Lulù siamo state io e Miriana. A differenza di Clarissa con cui il rapporto si è incrinato per motivi a me ignoti, con Lulù ho stretto un bellissimo rapporto. Ho avuto un senso di protezione nei suoi confronti perché al di là del suo essere capricciosa e difficile, ha un cuore grande. E’ stata una guerriera quando si è trattato di difendermi e poche persone l’hanno fatto”.

Manila Nazzaro ci ha poi svelato un retroscena inedito che riguarda il compagno Lorenzo Amoruso. Si era vociferato che lui potesse essere uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Manila ce lo ha confermato: “Lorenzo mi aveva detto che c’era stata un interesse ma lui aveva rinunciato nel momento in cui sapeva che non sarei uscita prima di marzo. Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per l’Isola dei Famosi. Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip”. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro è tornata alla sua passione, la radio. Sarà in onda durante il fine settimana su RTL 102.5 assieme a Valeria Graci e Charlie Gnocchi nel programma “No problem – W L’Italia”.

Manila Nazzaro, l’intervista

Manila, sei soddisfatta dell’esperienza al Grande Fratello Vip?

Sono molto soddisfatta. Sono riuscita a rimanere me stessa per sei lunghissimi mesi nonostante i vari accadimenti. Da un punto di vista umano, è stata un’esperienza incredibile e dal punto di vista professionale mi ritengo fortunata. Psicologicamente è stato complicato perché la realtà nella casa sembrava ovattata.

C’è stato un momento in cui hai pensato di abbandonare?

Sì, dopo il litigio con Katia. Mi sono resa conto che il mio modo di essere all’interno della casa non solo non veniva capito ma era anche frainteso. Il fatto che per sei mesi fossi stata disposta ad aiutare gli altri e che questo mio comportamento venisse poi tacciato come finto buonismo mi ha destabilizzato. Mi sono state rivolte anche delle accuse violente. In quel momento ho capito che non ne valeva la pena e che stavo togliendo tempo ai miei figli. Mi sono sentita giù di morale e pensavo di abbandonare. Poi però mi hanno convinta a restare facendomi riflettere.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto. Sono rimasta delusa da alcune persone e mi sono ricreduta poi su altre. Tornando indietro, mi legherei alle stesse persone e sceglierei le stesse persone che ho voluto con me fino alla fine.

Chi è stato il concorrente più vero di questa edizione?

Credo che il concorrente più vero di questa edizione sia stata Miriana Trevisan. Senza alcun tipo di vergogna e di protezione, si è buttata a capofitto nel gioco e nelle emozioni. Si è innamorata, legandosi anche a persone sbagliate come è successo all’inizio con Nicola, ed è stata spesso giudicata. Miriana ha seguito sempre il suo istinto. Non ha mai avuto pregiudizi nei confronti di nessuno ed è stata sempre pronta a ricredersi su tutti e a fallire. E’ caduta mille volte nella casa ma poi ha trovato il coraggio di rialzarsi con orgoglio. E’ stata energia pura. Con lei mi ricaricavo di bellezza. Per me è stata la concorrente più vera ma anche la più rispettosa di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Chi invece ha attuato più strategie?

Chi ha attuato più strategie sono stati i nuovi arrivati perché cercavano di legarsi con persone che sapevano essere più forti. Non ho legato molto con queste persone eccezione fatta per Nathaly Caldonazzo. Antonio mi è sembrato più vero a differenza di Gianluca che mi è apparso più teleguidato. Nei silenzi di Davide per esempio non ho visto nessuna strategia. E’ stata una sua scelta come quando ho deciso di mettere un muro tra me, Katia e Soleil. Mi hanno accusato di aver fatto strategia quando ho nominato Soleil come finalista. Non potevo sapere che Soleil sarebbe stata eliminata e che avrebbe fatto parte di un programma televisivo una volta uscita dalla casa.

Jessica Selassiè ha vinto questa edizione. C’era qualcuno di più meritevole?

Sono contenta che abbia vinto una donna. In questa edizione, le donne si sono più esposte. Meritavano di vincere Miriana o Davide. Ho avuto un rapporto molto stretto con Jessica. Stavamo le ore a parlare. La sua vittoria fa bene a lei e alle ragazze che vivono di insicurezze e fragilità.

Sei sempre stata critica nei confronti della coppia Jessica – Barù. In questi giorni però alcuni gesti social hanno riacceso la speranza dei fan. Secondo te, tra loro succederà qualcosa prima o poi?

Jessica era molto presa mentre Barù voleva solo amicizia. Avrei augurato a Jessica che potesse nascere qualcosa anche perché Barù è la persona più simpatica di questo mondo. Nella casa, Barù mi aveva detto chiaramente che non avrebbe voluto una storia con Jessica né all’interno né all’esterno della casa. Credo invece che quando ci sia un’attrazione sia difficile gestirla.

Tra le coppie che si sono formate nella casa quale resisterà di più?

Manuel e Lulù sono una coppia super innamorata. Faccio il tifo per loro. Anche Sophie e Alessandro sono molto belli insieme. Sophie aveva un blocco nei confronti dell’amore e degli uomini. Alessandro l’ha aiutata molto sotto questo aspetto.

A proposito delle Selassiè, avevi raccontato di non riuscire a contattare Lulù perché Clarissa ti aveva bloccato dal suo profilo. Ci sono stati dei sviluppi? Hai avuto modo di sentire Lulù?

Dopo quelle mie dichiarazioni, Lulù mi ha sbloccato su Instagram e mi ha scritto. Ci siamo sentite ieri al telefono e ci vedremo in settimana. Mi dispiaceva anche perché chi ha portato in finale Lulù siamo state io e Miriana. A differenza di Clarissa con cui il rapporto si è incrinato per motivi a me ignoti, con Lulù ho stretto un bellissimo rapporto. Ho avuto un senso di protezione nei suoi confronti perché al di là del suo essere capricciosa e difficile, ha un cuore grande. E’ stata una guerriera quando si è trattato di difendermi e poche persone l’hanno fatto.

Quando sei uscita dalla casa, c’è stato un video che hai visto che ti ha particolarmente infastidita?

Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli.

Con Soleil hai recuperato i rapporti. All’interno della casa però il vostro legame era vacillato dopo l’ingresso di Delia Duran. Pensi che lei l’abbia vissuto come un tradimento?

Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra. Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci. Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto.

Ha tenuto banco per mesi dentro e fuori la casa il triangolo Alex, Soleil e Delia. Tirando le somme, chi è stata la vera vittima?

Non ci sono state vittime. Soleil era presa da Alex e anche lui si sentiva attratto da Soleil. Delia si è sentita ferita. Fondamentalmente è stato un gioco che ha fatto soffrire tutti e tre. Riassumendo potrei dire che sono stati tutti vittime e tutti protagonisti.

Nella prossima edizione pare che si libererà un posto come opinionista. Ti piacerebbe?

Mi piacerebbe ma per fare l’opinionista ci vuole un po’ di cinismo. Non riuscirei ad andare a scovare il pelo nell’uovo. Mi auguro che non sia Adriana Volpe ad essere sostituita perché merita davvero tanto.

Intanto si vocifera che potrebbe arrivare Soleil o Katia. Secondo te, chi è più azzeccata per questo ruolo?

Sono molto simili caratterialmente ma Soleil mi divertirebbe di più. La sto seguendo anche alla Pupa e il Secchione. L’ho incontrata negli studi di Verissimo e le ho fatto i complimenti.

Rimanendo in tema reality, si era vociferato che Lorenzo potesse prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E’ vero che c’era stata una trattativa?

Lorenzo mi aveva detto che c’era stata un interesse ma lui aveva rinunciato nel momento in cui sapeva che non sarei uscita prima di marzo. Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per l’Isola dei Famosi. Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip (ride).

E tu invece parteciperesti mai all’Isola dei Famosi?

Per il momento mi fermo qui con i reality. Ho dato tutto quello che potevo. E’ stato bellissimo poter fare questa esperienza ma ripeterla non avrebbe senso, almeno non nel breve termine. Poi si vedrà.

Ti sei raccontata anche nel libro “Cintura rosa di sopravvivenza”. Com’è nata questa idea?

Ho raccontato casualmente la storia ad un mio amico giornalista. A Verissimo avevo raccontato la storia del bambino che io e Lorenzo abbiamo perso. Dopo quella ospitata ho ricevuto una valanga di affetto. Mi avevano scritto molte donne che si erano riviste nella mia storia mentre altre mi avevano manifestato la loro difficoltà a parlare. Oggi l’aborto spontaneo è ancora un tabù. Parlando con il mio amico mi sono convinta a raccontare la mia storia in un libro. Ci tengo particolarmente perché il ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione Umberto Veronesi.

Dall’8 aprile tornerai in radio a RTL 102.5.

Per me è un ritorno in famiglia. Non credevo di farlo così presto dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e invece è successo. Mi ricongiungerò ad una delle mie migliori amiche e colleghe, Valeria Graci. Insieme a Charlie Gnocchi, vi terremo compagnia il venerdì, sabato e domenica a “No problem – W l’Italia”.