Tra i titoli più attesi di Raiuno c’è la serie Sopravvissuti. Il mistery drama con Lino Guanciale e un cast internazionale è un progetto ambizioso, nato dall’alleanza europea tra Rai, France Televisions e ZDF. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa e con la speranza che quell’avventura possa segnare un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina. Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone. Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. Su questa serie, in partenza il prossimo 3 ottobre in prima serata su Raiuno, ci sono grandi aspettative. Lino Guanciale è fiero di questo progetto e tende ad allontanare qualsiasi paragone con serie come Lost specificando che si tratta di una produzione tutta italiana. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

Intervista a Lino Guanciale

Lino Guanciale ci ha parlato del suo personaggio rivelandoci quali sono stati i tratti che più lo hanno affascinato: “Posso dire che Luca mi ha insegnato a fare il nodo gassa d’amante e a camminare su una nave in alto mare. Luca Giuliani è un personaggio che mi ha convinto da subito pur in questo racconto in cui non c’è un protagonista assoluto in quanto si tratta di un progetto corale. Ogni personaggio presenta luci e ombre. Luca Giuliani è quel personaggio in cui più di ogni altro si vede quanto costi fare delle scelte per riuscire a raggiungere un obiettivo che per i nostri eroi consiste nel riuscire a sopravvivere”.

Nei primi due episodi della serie che abbiamo visto in anteprima, Luca viene ritrovato vivo e torna a casa dai suoi affetti. Nulla però è più uguale a prima e tutto è cambiato. Abbiamo chiesto allora a Lino Guanciale se nella vita sia stato mai spaventato dai cambiamenti: “Mi spaventano moltissimo come tutti. Crescendo e per attitudine personale ho fatto pace con l’idea che sono inevitabili e sani. Cerco di improntare la mia vita all’insegna di questo. Per quanto costi il cambiamento, essendo inevitabile è bene cercare di viverlo al meglio possibile. Essere conservatori non è mai una buona ricetta per il futuro”, ha spiegato.

Intervista Video